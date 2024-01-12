Дело Жеваго: ГБР провело обыск в одном из столичных судов

В одном из киевских районных судов в рамках дела о присвоении имущества владельцами и менеджментом "Банк "Финансы и Кредит" правоохранители провели обыск - речь идет о деле бывшего народного депутата и акционера банка Константина Жеваго, передает УНН со ссылкой на ГБР.

Детали

Как известно, экс-нардеп, акционер банка АО "Банк "Финансы и Кредит" создал преступную организацию с целью растраты имущества учреждения и легализации средств в особо крупных размерах.

По данным ГБР, чтобы избежать уголовной ответственности экс-нардеп обратился за помощью к судье одного из районных судов города Киева.

"В рамках уголовного производства правоохранители провели обыск в служебных кабинетах судьи и изъяли вещественные доказательства правонарушения", - отметили правоохранители.

В ГБР также отметили, что необходимость проведения следственных действий в помещении суда никоим образом не связана с выполнением своих служебных обязанностей и осуществлением законного судопроизводства судьи указанного суда или других работников суда. Следственные действия не имеют целью оказание давления на судью, вмешательство в осуществление правосудия, и препятствование деятельности судьи или выполнению им служебных обязанностей.

"Досудебное расследование осуществляется по факту заранее не обещанного содействия участникам преступной организации, совершенного должностным лицом с использованием служебного положения, по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 256 УК Украины", - добавили в ГБР.

ГБР продолжает работу над экстрадицией Жеваго и возвращением украденных им денег

Напомним, по запросу Офиса Генерального прокурора 27 декабря 2022 года на территории Французской Республики задержали известного бизнесмена и бывшего народного депутата Украины Константин Жеваго. Офис Генпрокурора совместно с Государственным бюро расследований безотлагательно направил запрос об экстрадиции этого лица в Украину и предоставил французским коллегам все необходимые документы для выдачи подозреваемого украинской стороне.