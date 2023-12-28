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ГБР продолжает работу над экстрадицией Жеваго и возвращением украденных им денег

Киев  •  УНН

28 декабрь 2023, 14:12  •  11788 просмотра

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Правоохранители имеют целью вернуть более 113 млн долларов, связанных с экс-депутатом Жеваго, со швейцарских счетов.

ГБР совместно с АРМА работают над возвращением из Швейцарской Конфедерации арестованных более 113 млн долларов на счетах компаний, конечным бенефициарным владельцем которых является экс-нардеп, акционер банка АО "Банк "Финансы и Кредит" Константин Жеваго. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГБР.  

Работники ГБР ... продолжают .... работу по возвращению в Украину средств банка АО "Банк "Финансы и Кредит", а также экстрадиции причастных к их краже. ГБР совместно с АРМА работают над возвращением из Швейцарской Конфедерации арестованных более 113 млн долларов США на счетах компаний, конечным бенефициарным владельцем которых является экс-нардеп, акционер банка АО "Банк "Финансы и Кредит" Константин Жеваго

 - говорится в сообщении.

Сообщается, что средства были арестованы на основании соответствующего постановления следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 26 октября 2022 года по запросу Государственного бюро расследований. Компетентные органы Швейцарской Конфедерации сообщили ГБР о том, что сумма активов, имеющаяся на замороженных счетах, превышает 113 млн долларов США.

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"Сейчас меры по применению механизма передачи в АРМА арестованных средств находятся на завершающем этапе. Так 28 июля 2023 года по запросу ГБР на Кипре задержали сообщника олигарха Жеваго - экс-заместителя председателя правления банка "Финансы и Кредит", сейчас идет процесс согласований по его экстрадиции. Не будет прекращать ГБР и попыток вернуть в Украину беглого олигарха и других сообщников", - информирует ГБР.

"Продолжается и расследование уголовного производства, готовятся новые подозрения соучастникам преступления", - отмечается в сообщении.

Так, 29 июня 2023 года ГБР сообщило о подозрении должностным лицам Полтавского ГОКа, который принадлежит беглому олигарху Жеваго. Подозрение сообщили руководству правления комбината, начальникам отделов, через которые осуществляли финансовые сделки предприятия, а также руководству фирмы-прокладки, через которую происходили махинации.

"Следствие ГБР установило, что должностные лица комбината противоправно завладели почти 400 миллионами гривен от добычи и дальнейшей реализации полезных ископаемых государственного значения без соответствующих разрешений. В частности, топ-менеджмент продавал без соответствующих разрешений щебеночное сырье, которое изготавливалось из отходов, добытых в карьере полезных ископаемых", - говорится в сообщении.

Кроме того, ГБР активно сотрудничает с органами юстиции, жандармерии и полиции Французской Республики.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Политика
ДБР продовжує роботу над екстрадицією Жеваго та поверненням вкрадених ним грошей
SBI continues to work on extradition of Zhevago and return of stolen money
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