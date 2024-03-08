Олігарх Жеваго готує масштабну дискредитаційну компанію проти правоохоронної системи - ДБР
Київ • УНН
Олігарх-утікач Костянтин Жеваго готує масштабну дискредитаційну кампанію проти Державного бюро розслідувань, яке розслідує його ймовірні спроби довести до банкрутства Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат, щоб зберегти свої особисті активи та уникнути фінансових зобов'язань.
Олігарх-втікач Костянтин Жеваго готує дискредитаційну кампанію проти ДБР, яке розслідує справу щодо Полтавського ГЗК, аби зберегти особисті активи. Про це повідомило ДБР, передає УНН.
Олігарх-втікач Костянтин Жеваго планує дискредитаційну кампанію проти Державного бюро розслідувань щодо начебто тиску на бізнес аби уникнути відповідальності за спроби довести до банкрутства ПрАТ "Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат"
Працівники ДБР продовжують розслідування стосовно посадовців ПрАТ "Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат", який належить ексолігарху Костянтину Жеваго. Як стало відомо, Жеваго збирається оплатити різним медіаресурсам та експертам масштабну кампанію з дискредитації дій Бюро.
У Франції суд відхилив апеляцію на екстрадицію Жеваго. В Офісі генпрокурора відреагували10.11.23, 20:08 • 11566 переглядiв
Як нагадали в ДБР, у 2023 році було повідомлено про підозру сімом особам, серед яких є керівники та посадовці Полтавського ГЗК. Їх підозрюють у незаконному заволодінні майже 400 млн грн від видобутку та продажу корисних копалин держзначення.
У серпні 2023 року суд наклав арешт на майно ПрАТ "Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат", а саме напіввагони та залізничну під’їзну колію. У жовтні 2023 року суд апеляційної інстанції ухвалив нове рішення про арешт майна із забороною користування вагонами та коліями.
В ДБР зауважили, що жодних слідчих дій відносно видобувного підприємства, які б перешкоджали видобувати продукцію, не проводилось, арештоване майно в управління іншим особам не передавалось.
Справа Жеваго: ДБР провело обшук в одному із столичних судів12.01.24, 15:53 • 28447 переглядiв
"При цьому ексолігарх зі своїм оточенням, користуючись складною ситуацією в країні та прикриваючись вільним трактуванням рішення Ради національної оборони та безпеки України щодо економічної безпеки в державі, готує масштабну дискредитаційну компанію проти правоохоронної системи", - наголосили в ДБР.
За даними відомства, Жеваго хоче дискредитувати слідство аби зберегти особисті активи та не виконувати фінансові зобов’язання перед власними кредиторами. Як зазначається, свої дії Жеваго хоче прикрити заявами про нібито тиск на бізнес. Втім, за даними слідства, він сам особисто планував довести до банкрутства Полтавський ГЗК, чим міг не лише позбавити заробітку звичайних працівників підприємства, а й підірвати економічну безпеку держави, зауважили в ДБР.
Правоохоронці у межах іншого провадження перевіряють факти умисних дій службових осіб ПрАТ "Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат" та безпосередньо Жеваго спрямовані на доведення до банкрутства комбінату.
Розслідування здійснюється за статтею доведення до банкрутства (ст. 219 КК України).
Ексзаступнику голови правління банку повідомлено про підозру у розтраті майна на понад 519 млн грн в інтересах Жеваго 15.02.24, 10:57 • 21973 перегляди