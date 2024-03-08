Олигарх Жеваго готовит масштабную дискредитационную компанию против правоохранительной системы - ГБР
Киев • УНН
Беглый олигарх Константин Жеваго готовит масштабную дискредитационную кампанию против Государственного бюро расследований, которое расследует его вероятные попытки довести до банкротства Полтавский горно-обогатительный комбинат, чтобы сохранить свои личные активы и избежать финансовых обязательств.
Олигарх-беглец Константин Жеваго готовит дискредитационную кампанию против ГБР, которое расследует дело в отношении Полтавского ГОКа, чтобы сохранить личные активы. Об этом сообщило ГБР, передает УНН.
Олигарх-беглец Константин Жеваго планирует дискредитационную кампанию против Государственного бюро расследований относительно якобы давления на бизнес, чтобы избежать ответственности за попытки довести до банкротства ЧАО "Полтавский горно-обогатительный комбинат"
Работники ГБР продолжают расследование в отношении должностных лиц ЧАО "Полтавский горно-обогатительный комбинат", который принадлежит экс-олигарху Константину Жеваго. Как стало известно, Жеваго собирается оплатить различным медиаресурсам и экспертам масштабную кампанию по дискредитации действий Бюро.
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Как напомнили в ГБР, в 2023 году было сообщено о подозрении семи лицам, среди которых есть руководители и должностные лица Полтавского ГОКа. Их подозревают в незаконном завладении почти 400 млн грн от добычи и продажи полезных ископаемых госзначения.
В августе 2023 года суд наложил арест на имущество ЧАО "Полтавский горно-обогатительный комбинат", а именно полувагоны и железнодорожный подъездной путь. В октябре 2023 года суд апелляционной инстанции принял новое решение об аресте имущества с запретом пользования вагонами и путями.
В ГБР отметили, что никаких следственных действий в отношении добывающего предприятия, которые бы препятствовали добывать продукцию, не проводилось, арестованное имущество в управление другим лицам не передавалось.
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"При этом экс-олигарх со своим окружением, пользуясь сложной ситуацией в стране и прикрываясь свободной трактовкой решения Совета национальной обороны и безопасности Украины относительно экономической безопасности в государстве, готовит масштабную дискредитационную компанию против правоохранительной системы", - отметили в ГБР.
По данным ведомства, Жеваго хочет дискредитировать следствие, чтобы сохранить личные активы и не выполнять финансовые обязательства перед собственными кредиторами. Как отмечается, свои действия Жеваго хочет прикрыть заявлениями о якобы давлении на бизнес. Впрочем, по данным следствия, он сам лично планировал довести до банкротства Полтавский ГОК, чем мог не только лишить заработка обычных работников предприятия, но и подорвать экономическую безопасность государства, отметили в ГБР.
Правоохранители в рамках другого производства проверяют факты умышленных действий должностных лиц ЧАО "Полтавский горно-обогатительный комбинат" и непосредственно Жеваго направленные на доведение до банкротства комбината.
Расследование осуществляется по статье доведение до банкротства (ст. 219 УК Украины).
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Олигарх Жеваго готовит масштабную дискредитационную компанию против правоохранительной системы - ГБР
Беглый олигарх Константин Жеваго готовит масштабную дискредитационную кампанию против Государственного бюро расследований, которое расследует его вероятные попытки довести до банкротства Полтавский горно-обогатительный комбинат, чтобы сохранить свои личные активы и избежать финансовых обязательств.
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