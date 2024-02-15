Экс-заместителю председателя правления банка сообщено о подозрении в растрате имущества на более 519 млн грн в интересах Жеваго

Сообщено о подозрении уже третьему заместителю председателя правления АО "Банк "Финансы и Кредит" в растрате имущества финучреждения на более 519 млн гривен в интересах владельца - экс-олигарха Константина Жеваго. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГБР и Офис Генерального прокурора.

Бывшему заместителю Председателя правления банка сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191 УК Украины (растрата имущества в особо крупных размерах в составе преступной организации) - говорится в сообщении ГБР.

Он задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Детали

По данным следствия, подозреваемый, будучи членом кредитного комитета банка, в 2010 году вошел в состав преступной организации, созданной и возглавляемой одним из владельцев финучреждения.

Он оформил кредитные договоры на подконтрольное лидеру преступной организации вновь созданное юридическое лицо, которое не имело оборотных средств и кредитной истории, а также не имело в собственности какого-либо имущества.

"В дальнейшем участники преступной организации изготавливали внешнеэкономические контракты между предприятием с одной стороны и подконтрольными организатору компаниями-нерезидентами с другой стороны с целью использования их, как основания для вывода средств из банка заемщиком", - указали в Офисе Генпрокурора.

Только в одном эпизоде деятельности участников преступной организации установлен ущерб в более 560 млн гривен.

Как указали в ГБР, бывший владелец точно знал, что в финансовые активы банка входят банковские депозиты физических и юридических лиц и средства, полученные в рамках рефинансирования от Национального банка.

Дело Жеваго: ГБР провело обыск в одном из столичных судов

Экс-владелец банка через подставных лиц получил контроль над частным обществом, которое искусственно получало кредитные средства от банка. Решения принимались кредитным комитетом учреждения, в который входили привлеченные экс-олигархом председатель и члены Правления АО "Банк "Финансы и Кредит", в том числе и заместители председателя правления.

После перечисления денег на коммерческую структуру, деньги перенаправлялись в подконтрольные олигарху компании-нерезиденты для их дальнейшей легализации.

Напомним

В конце прошлого года были разоблачены и задержаны еще два бывших заместителя председателя правления АО "Банк "Финансы и Кредит". Им было сообщено о подозрении по аналогичным статьям и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с определением суммы залога в размере 450 млн грн и 467 млн грн соответственно. По состоянию на настоящее время залог не внесен.