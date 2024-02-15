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Экс-заместителю председателя правления банка сообщено о подозрении в растрате имущества на более 519 млн грн в интересах Жеваго

Экс-заместителю председателя правления банка сообщено о подозрении в растрате имущества на более 519 млн грн в интересах Жеваго

Киев  •  УНН

15 февраль 2024, 08:57  •  1942 просмотра

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Бывшему заместителю председателя правления АО "Банк "Финансы и Кредит" сообщено о подозрении в растрате более 519 млн грн, предназначенных для экс-олигарха Константина Жеваго.

Сообщено о подозрении уже третьему заместителю председателя правления АО "Банк "Финансы и Кредит" в растрате имущества финучреждения на более 519 млн гривен в интересах владельца - экс-олигарха Константина Жеваго. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГБР и Офис Генерального прокурора. 

 Бывшему заместителю Председателя правления банка сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191 УК Украины (растрата имущества в особо крупных размерах в составе преступной организации)

- говорится в сообщении ГБР.

Он задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Детали 

По данным следствия, подозреваемый, будучи членом кредитного комитета банка, в 2010 году вошел в состав преступной организации, созданной и возглавляемой одним из владельцев финучреждения. 

Он оформил кредитные договоры на подконтрольное лидеру преступной организации вновь созданное юридическое лицо, которое не имело оборотных средств и кредитной истории, а также не имело в собственности какого-либо имущества.

"В дальнейшем участники преступной организации изготавливали внешнеэкономические контракты между предприятием с одной стороны и подконтрольными организатору компаниями-нерезидентами с другой стороны с целью использования их, как основания для вывода средств из банка заемщиком", - указали в Офисе Генпрокурора. 

Только в одном эпизоде деятельности участников преступной организации установлен ущерб в более 560 млн гривен. 

Как указали в ГБР, бывший владелец точно знал, что в финансовые активы банка входят банковские депозиты физических и юридических лиц и средства, полученные в рамках рефинансирования от Национального банка.

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 Экс-владелец банка через подставных лиц получил контроль над частным обществом, которое искусственно получало кредитные средства от банка. Решения принимались кредитным комитетом учреждения, в который входили привлеченные экс-олигархом председатель и члены Правления АО "Банк "Финансы и Кредит", в том числе и заместители председателя правления.

После перечисления денег на коммерческую структуру, деньги перенаправлялись в подконтрольные олигарху компании-нерезиденты для их дальнейшей легализации.

Напомним 

В конце прошлого года были разоблачены и задержаны еще два бывших заместителя председателя правления АО "Банк "Финансы и Кредит". Им было сообщено о подозрении по аналогичным статьям и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с определением суммы залога в размере 450 млн грн и 467 млн грн соответственно. По состоянию на настоящее время залог не внесен.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Криминал и ЧП
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Ексзаступнику голови правління банку повідомлено про підозру у розтраті майна на понад 519 млн грн в інтересах Жеваго
Former deputy chairman of the bank's board was served a notice of suspicion of embezzlement of property worth over UAH 519 million in the interests of Zhevago
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Экс-заместителю председателя правления банка сообщено о подозрении в растрате имущества на более 519 млн грн в интересах Жеваго

Бывшему заместителю председателя правления АО "Банк "Финансы и Кредит" сообщено о подозрении в растрате более 519 млн грн, предназначенных для экс-олигарха Константина Жеваго.

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