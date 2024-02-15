Ексзаступнику голови правління банку повідомлено про підозру у розтраті майна на понад 519 млн грн в інтересах Жеваго

Повідомлено про підозру вже третьому заступнику голови правління АТ "Банк "Фінанси та Кредит" у розтраті майна фінустанови на понад 519 млн гривень в інтересах власника – ексолігарха Констянтина Жеваго. Про це УНН повідомляє із посиланням на ДБР та Офіс Генерального прокурора.

Колишньому заступнику Голови правління банку повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191 КК України (розтрата майна в особливо великих розмірах у складі злочинної організації) - йдеться у повідомленні ДБР.

Його затримано, вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Деталі

За даними слідства, підозрюваний, будучи членом кредитного комітету банку, у 2010 році увійшов до складу злочинної організації, створеної та очолюваної одним із власників фінустанови.

Він оформив кредитні договори на підконтрольну лідеру злочинної організації новостворену юридичну особу, яка не мала обігових коштів та кредитної історії, а також не мала у власності будь-якого майна.

"У подальшому учасники злочинної організації виготовляли зовнішньоекономічні контракти між підприємством з однієї сторони та підконтрольними організатору компаніями-нерезидентами з іншої сторони з метою використання їх, як підстави для виведення коштів з банку позичальником", - вказали в Офісі Генпрокурора.

Лише в одному епізоді діяльності учасників злочинної організації встановлено збитки у понад 560 млн гривень.

Як вказали в ДБР, колишній власник достеменно знав, що до фінансових активів банку входять банківські депозити фізичних та юридичних осіб та кошти, отримані в межах рефінансування від Національного банку.

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Ексвласник банку через підставних осіб отримав контроль над приватним товариством, яке штучно отримувало кредитні кошти від банку. Рішення приймались кредитним комітетом установи, до якого входили залучені ексолігархом голова та члени Правління АТ "Банк "Фінанси та Кредит", у тому числі й заступники голови правління.

Після перерахування грошей на комерційну структуру, гроші перенаправлялись у підконтрольні олігарху компанії-нерезиденти для їх подальшої легалізації.

Нагадаємо

Наприкінці минулого року було викрито та затримано ще двох колишніх заступників голови правління АТ "Банк "Фінанси та Кредит". Їм було повідомлено про підозру за аналогічними статтями та обрано запобіжний захід у вигляді триманні під вартою із визначенням суми застави в розмірі 450 млн грн та 467 млн грн відповідно. Станом на теперішній час заставу не внесено.