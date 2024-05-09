Вывод 519 млн гривен из банка "Финансы и Кредит": олигарху Жеваго и его трем сообщникам сообщили новое подозрение

Бывшему акционеру банка АО "Банк "Финансы и Кредит" Константину Жеваго, бывшим председателю правления банка и его двум заместителям сообщили новое подозрение, передает УНН со ссылкой на ГБР.

Детали

По данным Бюро, Жеваго в мае 2007 года - октябре 2010 года сформировал преступную организацию, в состав которой вошли председатель, члены правления АО "Банк "Финансы и Кредит" и другие приближенные к нему лица.

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Подконтрольная Жеваго украинская компания получила кредит в АО Банк "Финансы и Кредит", что было сделано в нарушение правил кредитования. Эти деньги в дальнейшем были выведены на другие оффшорные компании олигарха.

Ради сокрытия незаконного происхождения денег, участники схемы в 2010-2015 годах заключили кредитный договор и более 100 дополнительных соглашений к нему между подконтрольной компанией и банком. Дополнительные соглашения систематически и безосновательно позволяли увеличивать кредитный лимит, который выдавался банком на подконтрольную олигарху компанию без какого-либо ликвидного залога.

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Таким образом участники группы вывели из банка 519 млн гривен, которые в дальнейшем были легализованы участниками схемы. Общие убытки АО "Банк "Финансы и Кредит" в результате кредитования компании Жеваго составили 1,4 млрд грн, добавили в Бюро.

ГБР сообщило о подозрении Жеваго в создании и руководстве преступной организацией, присвоении и растрате имущества, легализации имущества, полученного преступным путем в особо крупном размере в составе преступной организации (ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 УК Украины). Бывший председатель правления банка и его два заместителя подозреваются в участии в преступной организации, присвоении и растрате имущества в особо крупном размере в составе преступной организации (ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 УК Украины). Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет - говорится в сообщении.

Напомним

Ранее ГБР сообщило о подозрении Жеваго и ряду руководителей банка по другому факту - организации растраты 113 млн долларов финансового учреждения.

На сегодня наложен арест на имущество подозреваемого олигарха, а также связанных с ним юридических лиц. В частности, акции его предприятий на сотни миллионов гривен корпоративные права обществ, 26 объектов недвижимости. Также, наложен арест на имущество других юридических лиц, которые связаны с бывшим депутатом. Среди прочего, это 14 имущественных комплексов, 21 часть имущественных комплексов, 30 нежилых помещений, 10 квартир, вертолет, яхта.

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Еще в октябре 2020 года арестованные активы, стоимостью более 300 млн гривен, были переданы в Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами (АРМА). Это активы в виде корпоративных прав, средств и 26 объектов недвижимости - оздоровительных комплексов, гостиниц, жилых и коммерческих помещений расположенных в центральных частях Киева, Харькова, Полтавы, Кривого Рога, общей площадью более 22 тысяч м2.

В расследовании ГБР активно сотрудничает с органами юстиции, жандармерии и полиции Французской Республики.