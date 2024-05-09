Вывод 519 млн гривен из банка "Финансы и Кредит": олигарху Жеваго и его трем сообщникам сообщили новое подозрение

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин
  •  85687 просмотра

У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин

Эксклюзив
Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ
  •  100721 просмотра

Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ

Эксклюзив
"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры
  •  127915 просмотра

"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры

Эксклюзив
"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве
  •  126285 просмотра

"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве

Эксклюзив
Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп
8 мая 2024, 10:45  •  130860 просмотра

Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп

Эксклюзив
Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт
8 мая 2024, 09:32  •  121101 просмотра

Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт

Эксклюзив
Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог
7 мая 2024, 13:55  •  167594 просмотра

Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог

Эксклюзив
Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет
7 мая 2024, 13:24  •  150453 просмотра

Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет

Эксклюзив
россия уже попала под полную экономическую и политическую зависимость от Китая - политолог
7 мая 2024, 11:22  •  149625 просмотра

россия уже попала под полную экономическую и политическую зависимость от Китая - политолог

Эксклюзив
Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин
7 мая 2024, 07:27  •  293815 просмотра

Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин

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27 избранников Порошенко в Раде заработали в войну столько же, сколько остальные 374 депутата вместе

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ЕС может приостановить безвиз с Грузией из-за закона об "иностранных агентах" - СМИ

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7 мая 2024, 11:15  •  255122 просмотра
Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин

Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин
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7 мая 2024, 07:27  •  293815 просмотра
Что не так с покушением на и.о. замглавы ГНС Украины

Что не так с покушением на и.о. замглавы ГНС Украины

6 мая 2024, 10:55  •  291475 просмотра
Благодатный огонь: чудо или мистификация? И где смотреть трансляцию схождения огня

Благодатный огонь: чудо или мистификация? И где смотреть трансляцию схождения огня

3 мая 2024, 16:08  •  399774 просмотра

Вывод 519 млн гривен из банка "Финансы и Кредит": олигарху Жеваго и его трем сообщникам сообщили новое подозрение

Бывшего акционера АО "Банк "Финансы и Кредит" Константина Жеваго и его сообщников подозревают в создании преступной организации, которая вывела из банка более 1,4 млрд грн с помощью мошеннических схем кредитования.

Криминал и ЧП •   •  2083 просмотра
Вывод 519 млн гривен из банка "Финансы и Кредит": олигарху Жеваго и его трем сообщникам сообщили новое подозрение

Пожар на нефтебазе в оккупированном Луганске: появились спутниковые снимки последствий

Спутниковые фотографии подтверждают повреждения нефтебазы в оккупированном Россией Луганске после взрывов: по меньшей мере три резервуара для хранения горючего уничтожены огнем.

Война •   •  4230 просмотра
Пожар на нефтебазе в оккупированном Луганске: появились спутниковые снимки последствий

"Прогуливалась" недостроем: на Киевщине 16-летняя девушка упала с девятого этажа на седьмой

16-летняя девушка упала с 9-го этажа на 7-й во время прогулки по недострою в Переяславе Киевской области. Ее госпитализировали с подозрением на перелом таза.

Общество •   •  5524 просмотра
"Прогуливалась" недостроем: на Киевщине 16-летняя девушка упала с девятого этажа на седьмой

27 избранников Порошенко в Раде заработали в войну столько же, сколько остальные 374 депутата вместе

27 избранников Порошенко в Раде заработали в войну столько же, сколько остальные 374 депутата вместе.

политика •   •  5976 просмотра
27 избранников Порошенко в Раде заработали в войну столько же, сколько остальные 374 депутата вместе

Рада разрешила персоналу "Укрпочты" владеть оружием

Верховная Рада приняла закон, позволяющий подготовленным работникам "Укрпочты" носить и применять огнестрельное оружие для защиты почтовых фондов и объектов от нападений.

Общество •   •  6108 просмотра
Рада разрешила персоналу "Укрпочты" владеть оружием

Разблокировка оружия для "Азова": петиция о переговорах с США набрала более 25 тысяч голосов

Петиция с призывом к украинскому правительству посодействовать отмене запрета США на поставки оружия для 12-й бригады спецназначения "Азов" набрала более 25 000 голосов, что является достаточной поддержкой для продолжения рассмотрения.

политика •   •  6586 просмотра
Разблокировка оружия для "Азова": петиция о переговорах с США набрала более 25 тысяч голосов

Коломойского по новому делу отправили под стражу до 7 июля

Печерский районный суд Киева оставил бизнесмена Игоря Коломойского под стражей без права внесения залога до 7 июля по подозрению в организации заказного убийства.

Криминал и ЧП •   •  6253 просмотра
Коломойского по новому делу отправили под стражу до 7 июля

ЕС может приостановить безвиз с Грузией из-за закона об "иностранных агентах" - СМИ

В ЕС до сих пор обсуждают возможные меры о Тбилиси за принятие закона об "иноагентах". Сейчас Европейский Союз рассматривает возможность отменить безвизовый режим с Грузией, если страна примет этот противоречивый закон.

Новости Мира •   •  6115 просмотра
ЕС может приостановить безвиз с Грузией из-за закона об "иностранных агентах" - СМИ

Воздушные силы предупредили о ракетах на Николаевщину

Вооруженные силы Украины предупредили о ракетном ударе по Николаевской области со стороны Черного моря.

Война •   •  7572 просмотра
Воздушные силы предупредили о ракетах на Николаевщину

Увеличивают боевую часть с поражающими элементами: в ВС ВСУ рассказали о модернизации врагом ракет Х-101

В ВС ВСУ рассказали о модернизации врагом ракет Х-101.

Война •   •  7557 просмотра
Увеличивают боевую часть с поражающими элементами: в ВС ВСУ рассказали о модернизации врагом ракет Х-101