Дело экс-главы Верховного Суда Князева: ВАКС продлил срок действия обязанностей до начала следующего года
Киев • УНН
Князев должен прибывать по требованию, не покидать Украину без разрешения, сообщать об изменении места жительства и работы, воздержаться от общения с определенными лицами и сдать загранпаспорта.
Высший антикоррупционный суд Украины продлил срок действия процессуальных обязанностей экс-главе Верховного Суда Всеволоду Князеву. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ВАКС.
Детали
Князев должен соблюдать следующие требования:
- прибывать по каждому требованию к прокурору и суду;
- не покидать без разрешения прокурора и суда пределы территории Украины;
- сообщать прокурору или суду об изменении своего места жительства и места работы;
- воздержаться от общения с лицами, указанными в определении суда;
- сдать на хранение в Главное управление Государственной миграционной службы Украины в городе Киеве свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину.
Срок действия определения до 13 января 2026 года включительно.
Дополнение
Прокуроры САП и детективы НАБУ сообщили о подозрении в предоставлении неправомерной выгоды Председателю и судьям Верховного Суда владельцу группы "Финансы и кредит". Действия лица квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 369 УК Украины.
Впоследствии Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения владельцу группы "Финансы и кредит" Константину Жеваго, который является подозреваемым по делу экс-главы Верховного Суда, в виде заочного ареста.
Напомним
Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда дала разрешение на осуществление специального досудебного расследования в отношении украинского бизнесмена Константина Жеваго. Его подозревают в даче взятки экс-главе Всеволоду Князеву и судьям Верховного Суда.
Также УНН сообщал, что Большая Палата Верховного Суда оставила без изменений решение Высшего совета правосудия об увольнении Всеволода Князева с должности судьи Верховного Суда.