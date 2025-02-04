Смена руководства ГНС: Президент рассказал, дало ли это результаты

Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении рассказал, какие результаты были достигнуты после смены руководства Государственной налоговой службы и Государственной службы финансового мониторинга, пишет УНН.

Глава государства подчеркнул, что были остановлены теневые схемы олигархов и чиновников, а результаты этой работы станут основой расследований правоохранительных органов.

"Недавно произошли замены руководителей налоговой службы и финмониторинга, и уже есть первые результаты. Результаты по теневым финансовым схемам, которые наконец остановлены. И это касается и олигархов, и чиновников, и депутатов, и тех, кто использовал или использует различные фонды, чтобы фактически скрывать средства. Миллиарды гривен. Соответствующие материалы - у правоохранительных органов. Уже. Расследования должны быть объективными - несмотря на то, кто нарушает закон", - заявил глава государства, рассказывая о сегодняшних докладах на заседании Совета нацбезопасности и обороны, которое касалось финансовой чистоты страны.

Зеленский также сообщил, что было принято на СНБО и решение по санкциям. "Списки - вскоре. Будет несколько жестких пакетов", - заявил он.

Напомним

31 декабря 2024 года на должность главы Государственной налоговой службы был назначен Руслан Кравченко, который до того занимал должность начальника Киевской областной военной администрации. До этой должности он работал в прокуратуре.

Такое назначение встретило критику со стороны отдельных лиц. В то же время, в конце января Кравченко сообщил, что за месяц в целом в общий фонд госбюджета по платежам, контролируемым ГНС, поступило 76,1 млрд грн, то есть показатели доходов на январь были выполнены на 114,8% (перевыполнение составило 9,8 млрд грн).

Кравченко поручил создать консультационные центры для решения проблем с налоговыми накладными

"Изменения будут продолжаться, даже несмотря на то, что это кому-то не нравится. Всем критикам посоветую найти себе более интересное хобби, чем предсказывать мои неудачи", - заявил тогда Кравченко.

До этого новый руководитель ГНС провел в службе ряд увольнений, в частности, они касались руководителей ряда департаментов центрального аппарата и региональных управлений. Чиновников, которые потеряли свои должности, связывают с так называемой "группой Монако" - политики и силовики, которые оказывали активное влияние на ГНС и, в частности, были смотрящими за акцизами, блокировкой налоговых накладных и отнесением предприятий к рисковым.

Кравченко заявил, что в ГНС работают над решением проблемы блокировки накладных