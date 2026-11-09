Зеленский наградил Дарью Астафьеву государственной наградой, за что певица получила орден

Президент Украины Владимир Зеленский наградил певицу, телеведущую и волонтёрку Дашу Астафьеву орденом княгини Ольги III степени. Соответствующий указ глава государства подписал по случаю Всеукраинского дня работников культуры и мастеров народного искусства, пишет УНН.

Детали

Согласно указу, Астафьева получила государственную награду за значительные творческие достижения, высокий профессионализм и весомый вклад в развитие украинской культуры и искусства.

Помимо творческой деятельности, Даша Астафьева известна своей волонтёрской работой, которой активно занимается во время полномасштабной войны.

Что известно о награде

Орден княгини Ольги — государственная награда Украины, которой отмечают женщин за выдающиеся заслуги в государственной, общественной, культурной, образовательной и других сферах деятельности.

Награда имеет 3 степени, из которых III является начальной.

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