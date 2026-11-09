Зеленський відзначив Дарію Астаф'єву державною нагородою, за що співачка отримала орден
Київ • УНН
Володимир Зеленський нагородив співачку, телеведучу й волонтерку Дарію Астаф’єву орденом княгині Ольги III ступеня. Нагороду вручили за внесок у культуру.
Президент України Володимир Зеленський нагородив співачку, телеведучу та волонтерку Дарію Астаф'єву орденом княгині Ольги III ступеня. Відповідний указ глава держави підписав з нагоди Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва, пише УНН.
Деталі
Згідно з указом, Астаф'єва отримала державну нагороду за значні творчі здобутки, високий професіоналізм і вагомий внесок у розвиток української культури та мистецтва.
Окрім творчої діяльності, Дарія Астаф'єва відома своєю волонтерською роботою, якою активно займається під час повномасштабної війни.
Що відомо про нагороду
Орден княгині Ольги – державна нагорода України, якою відзначають жінок за визначні заслуги в державній, громадській, культурній, освітній та інших сферах діяльності.
Нагорода має 3 ступені, з яких III є початковим.
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