Зеленський відзначив Дарію Астаф'єву державною нагородою, за що співачка отримала орден

Президент України Володимир Зеленський нагородив співачку, телеведучу та волонтерку Дарію Астаф'єву орденом княгині Ольги III ступеня. Відповідний указ глава держави підписав з нагоди Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва, пише УНН.

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Згідно з указом, Астаф'єва отримала державну нагороду за значні творчі здобутки, високий професіоналізм і вагомий внесок у розвиток української культури та мистецтва.

Окрім творчої діяльності, Дарія Астаф'єва відома своєю волонтерською роботою, якою активно займається під час повномасштабної війни.

Що відомо про нагороду

Орден княгині Ольги – державна нагорода України, якою відзначають жінок за визначні заслуги в державній, громадській, культурній, освітній та інших сферах діяльності.

Нагорода має 3 ступені, з яких III є початковим.

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