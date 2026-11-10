Украина планирует создать собственную спутниковую сеть связи стоимостью в сотни миллионов евро, для которой потребуется более 100 спутников

Украинская компания Himera вместе с партнёрами работает над созданием независимой спутниковой сети OBRIA, которая будет обеспечивать защищённую связь для военных и критической инфраструктуры. Для полного покрытия Украины понадобятся не менее 100 спутников, сотни миллионов евро инвестиций и минимум 2–3 года. Об этом в интервью Defense Express рассказал вице-президент по спутниковым технологиям Himera Дмитрий Хмара, пишет УНН.

Детали

По его словам, речь идёт не о полноценной замене Starlink, а о создании стратегической системы связи для Министерства обороны, командных центров и объектов критической инфраструктуры.

Главное в этой связи то, что она будет полностью контролироваться украинцами. Ни у кого за границей не будет никакой кнопки, чтобы её ограничить или отключить – подчеркнул Хмара.

Сколько будет стоить украинская спутниковая сеть

Проект в настоящее время финансируют исключительно частные инвесторы. По оценке представителя Himera, его реализация потребует сотен миллионов евро. В будущем компания планирует привлечь европейские фонды.

Для круглосуточного покрытия всей территории Украины необходимо вывести на низкую околоземную орбиту не менее 100 спутников. Предварительно рассматривается высота около 500 км.

Первый тестовый спутник OBRIA NANO массой 10 кг запустили 1 октября 2026 года в рамках миссии SpaceX Transporter-18. Его создали совместно с датской компанией GomSpace.

В настоящее время аппарат проходит проверку систем, а управление им осуществляет датский разработчик. Впоследствии контроль планируют полностью передать украинской стороне.

Когда заработает украинская спутниковая связь

По словам Хмары, оптимистичный срок развёртывания сети составляет не менее 2–3 лет, хотя в мире подобные проекты обычно реализуют в течение 5–7 лет.

Первые серийные спутники, вероятно, будут производить в Европе. В дальнейшем Himera планирует локализовать производство спутников и терминалов в Украине. Ожидается, что серийные аппараты будут весить около 250 кг.

Главная цель проекта – обеспечить Украину собственной системой спутниковой связи, работа которой не будет зависеть от решений иностранных операторов.

Украина запустила собственный спутник связи — он станет основой независимой сети взамен иностранных систем