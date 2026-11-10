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Україна планує створити власну супутникову мережу зв'язку за сотні мільйонів євро, для якої знадобиться понад 100 супутників

Київ • УНН

 • 10412 перегляди

Himera планує мережу OBRIA для захищеного зв’язку військових і критичної інфраструктури. Для покриття України потрібно понад 100 супутників.

Україна планує створити власну супутникову мережу зв'язку за сотні мільйонів євро, для якої знадобиться понад 100 супутників

Українська компанія Himera разом із партнерами працює над створенням незалежної супутникової мережі OBRIA, яка забезпечуватиме захищений зв'язок для військових і критичної інфраструктури. Для повного покриття України знадобиться щонайменше 100 супутників, сотні мільйонів євро інвестицій та мінімум 2–3 роки. Про це в інтерв'ю Defense Express розповів віцепрезидент із супутникових технологій Himera Дмитро Хмара, пише УНН.

Деталі

За його словами, йдеться не про повноцінну заміну Starlink, а про створення стратегічної системи зв'язку для Міністерства оборони, командних центрів та об'єктів критичної інфраструктури.

Головне в цьому зв'язку, що він буде повністю контрольований українцями. Ні в кого за кордоном не буде жодної кнопки, щоб його обмежити або вимкнути

– наголосив Хмара.

Скільки коштуватиме українська супутникова мережа

Проєкт наразі фінансують виключно приватні інвестори. За оцінкою представника Himera, його реалізація потребуватиме сотень мільйонів євро. У майбутньому компанія планує залучити європейські фонди.

Для цілодобового покриття всієї території України необхідно вивести на низьку навколоземну орбіту щонайменше 100 супутників. Попередньо розглядають висоту близько 500 км.

Перший тестовий супутник OBRIA NANO масою 10 кг запустили 1 жовтня 2026 року в межах місії SpaceX Transporter-18. Його створили спільно з данською компанією GomSpace.

Наразі апарат проходить перевірку систем, а керування ним здійснює данський розробник. Згодом контроль планують повністю передати українській стороні.

Коли запрацює український супутниковий зв'язок

За словами Хмари, оптимістичний термін розгортання мережі становить щонайменше 2–3 роки, хоча у світі подібні проєкти зазвичай реалізують протягом 5–7 років.

Перші серійні супутники, ймовірно, виготовлятимуть у Європі. Надалі Himera планує локалізувати виробництво супутників і терміналів в Україні. Очікується, що серійні апарати важитимуть близько 250 кг.

Головна мета проєкту – забезпечити Україну власною системою супутникового зв'язку, робота якої не залежатиме від рішень іноземних операторів.

Україна запустила власний супутник зв'язку – він стане основою незалежної мережі на заміну іноземним системам27.10.26, 23:03 • 15607 переглядiв

Степан Гафтко

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