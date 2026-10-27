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Україна запустила власний супутник зв'язку – він стане основою незалежної мережі на заміну іноземним системам

Київ • УНН

 • 774 перегляди

HIMERA і GomSpace вивели на орбіту OBRIA NANO для випробування української супутникової мережі. Виробництво планують перенести в Україну.

Україна запустила власний супутник зв'язку – він стане основою незалежної мережі на заміну іноземним системам

Українська компанія HIMERA спільно з данською GomSpace вивела на орбіту перший тестовий супутник OBRIA NANO, який стане основою майбутньої незалежної української мережі супутникового зв'язку. Апарат уже розпочав роботу в космосі. Про це повідомила компанія HIMERA, пише УНН.

Деталі

Супутник запустили 1 жовтня 2026 року в межах космічної місії SpaceX Transporter-18. Наразі він проходить заплановані випробування, які допоможуть перевірити технології для створення повноцінної супутникової системи.

Головна мета проєкту OBRIA – забезпечити Україну власними каналами супутникового зв'язку та зменшити залежність від іноземних операторів. Особливого значення така система набуває під час війни, коли стабільний зв'язок критично важливий для оборони держави.

Україна планує виробляти власні супутники та термінали

OBRIA NANO працює під управлінням українського оператора. Результати його випробувань використають для подальшого розвитку супутникового угруповання.

У перспективі розробники планують створити мережу, яка забезпечуватиме зв'язком усю територію України та доповнюватиме можливості європейських супутникових систем.

Наступним етапом стане перенесення виробництва супутників і наземних терміналів безпосередньо в Україну. Це дозволить розвивати власні космічні технології та поступово збільшувати виробничі потужності.

Компанія HIMERA вже займається розробкою захищених систем зв'язку для українських військових. Її данський партнер GomSpace спеціалізується на створенні малих супутників і супутникових технологій.

Водночас OBRIA NANO поки є лише тестовим апаратом, а не готовою альтернативою Starlink. Повноцінна незалежна мережа потребуватиме запуску додаткових супутників та розгортання наземної інфраструктури.

В Україні відновили роботу Starlink і Starshield до попереднього рівня швидкості - Зеленський24.10.26, 15:56 • 5484 перегляди

Степан Гафтко

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