Украина запустила собственный спутник связи — он станет основой независимой сети взамен иностранных систем
Киев • УНН
HIMERA и GomSpace вывели на орбиту OBRIA NANO для испытания украинской спутниковой сети. Производство планируют перенести в Украину.
Украинская компания HIMERA совместно с датской GomSpace вывела на орбиту первый тестовый спутник OBRIA NANO, который станет основой будущей независимой украинской сети спутниковой связи. Аппарат уже начал работу в космосе. Об этом сообщила компания HIMERA, пишет УНН.
Детали
Спутник запустили 1 октября 2026 года в рамках космической миссии SpaceX Transporter-18. Сейчас он проходит запланированные испытания, которые помогут проверить технологии для создания полноценной спутниковой системы.
Главная цель проекта OBRIA — обеспечить Украину собственными каналами спутниковой связи и уменьшить зависимость от иностранных операторов. Особое значение такая система приобретает во время войны, когда стабильная связь критически важна для обороны государства.
Украина планирует производить собственные спутники и терминалы
OBRIA NANO работает под управлением украинского оператора. Результаты его испытаний будут использованы для дальнейшего развития спутниковой группировки.
В перспективе разработчики планируют создать сеть, которая будет обеспечивать связью всю территорию Украины и дополнять возможности европейских спутниковых систем.
Следующим этапом станет перенос производства спутников и наземных терминалов непосредственно в Украину. Это позволит развивать собственные космические технологии и постепенно увеличивать производственные мощности.
Компания HIMERA уже занимается разработкой защищённых систем связи для украинских военнослужащих. Её датский партнёр GomSpace специализируется на создании малых спутников и спутниковых технологий.
В то же время OBRIA NANO пока является лишь тестовым аппаратом, а не готовой альтернативой Starlink. Полноценная независимая сеть потребует запуска дополнительных спутников и развёртывания наземной инфраструктуры.
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