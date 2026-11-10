В Армении арестовали двух российских военнослужащих за избиение украинца

В армянском городе Гюмри арестовали двух военнослужащих 102-й российской военной базы, которых подозревают в избиении 34-летнего гражданина Украины Дмитрия Самуеленко. Об этом сообщает армянская служба Радио Свобода со ссылкой на следователей, пишет УНН.

Детали

По данным издания Aravot, инцидент произошел около полуночи 10 октября неподалеку от дома одного из военных. Украинец рассказал полиции, что двое знакомых ему российских военнослужащих спровоцировали ссору, после чего начали избивать его руками и ногами.

Всего на месте находились трое российских военных. Причины конфликта пока неизвестны. Двум подозреваемым предъявили обвинения в причинении легких телесных повреждений. Их содержат в армянском пенитенциарном учреждении, а не на территории российской базы.

"Гюмри – наш город"

В начале ноября армянские правозащитники получили видео другого инцидента с участием военнослужащих той же базы. На записи российские военные издеваются над молодым человеком, а один из них заявляет: "Гюмри – наш город".

По этому факту правоохранители также открыли уголовное производство.

После начала полномасштабного вторжения россии в Украину также сообщалось о случаях похищения россиян с антивоенной позицией в Армении и их принудительного вывоза в рф через военную базу в Гюмри.

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