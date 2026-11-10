У Вірменії заарештували двох російських військових за побиття українця

У вірменському місті Гюмрі заарештували двох військовослужбовців 102-ї російської військової бази, яких підозрюють у побитті 34-річного громадянина України Дмитра Самуеленка. Про це повідомляє вірменська служба Радіо Свобода з посиланням на слідчих, пише УНН.

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За даними видання Aravot, інцидент стався близько опівночі 10 жовтня неподалік будинку одного з військових. Українець розповів поліції, що двоє знайомих йому російських військовослужбовців спровокували сварку, після чого почали бити його руками та ногами.

Загалом на місці перебували троє російських військових. Причини конфлікту наразі невідомі. Двом підозрюваним висунули обвинувачення в заподіянні легких тілесних ушкоджень. Їх утримують у вірменській пенітенціарній установі, а не на території російської бази.

"Гюмрі – наше місто"

На початку листопада вірменські правозахисники отримали відео іншого інциденту за участю військовослужбовців тієї самої бази. На записі російські військові знущаються з молодого чоловіка, а один із них заявляє: "Гюмрі – наше місто".

За цим фактом правоохоронці також відкрили кримінальне провадження.

Після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну також повідомлялося про випадки викрадення росіян з антивоєнною позицією у Вірменії та їхнього примусового вивезення до рф через військову базу в Гюмрі.

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