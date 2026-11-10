Трамп уклонился от ответа на вопрос о Путине и его игнорировании американских ультиматумов

Президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами не ответил на вопрос о том, почему владимир путин продолжает игнорировать установленные Вашингтоном сроки для прекращения войны против Украины. Вместо этого американский лидер раскритиковал телеканал, представитель которого задал вопрос. Об этом сообщает ASTRA, пишет УНН.

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Трамп неожиданно провел брифинг без пресс-секретаря Белого дома вместе с президентом UFC Даной Уайтом. Во время встречи он публично предложил Уайту возглавить пресс-службу администрации, однако тот отказался, заявив, что политика его не интересует.

После этого Трамп сам начал отвечать на вопросы журналистов. Один из репортеров напомнил, что в течение последних 22 месяцев президент США неоднократно устанавливал путину дедлайны для заключения перемирия и проведения встречи с Владимиром Зеленским, однако российский лидер их игнорировал.

Как Трамп отреагировал на вопрос о путине

Он с нами воюет? – переспросил американский президент.

Вместо ответа Трамп поинтересовался, какой телеканал представляет журналист. Узнав, что речь идет о MS NOW, он назвал его "фейковым каналом" с худшими рейтингами в истории. К вопросу о путине президент США больше не возвращался.

Во время брифинга Трампа также спросили о возможном импичменте министру обороны Питу Хегсету из-за военных операций без разрешения Конгресса.

Американский лидер встал на защиту главы Пентагона, заявив, что тот победил в войне в Венесуэле и "безусловно" выиграл войну в Иране. После этого Трамп риторически спросил, почему не объявляли импичмент тем, кто воевал во Вьетнаме.

Ранее Трамп также предположил, что после завершения войны с Россией территориальные очертания Украины могут измениться. По его словам, страна в итоге "будет иметь несколько иные очертания".

Трамп назвал шуткой предложение главе UFC стать пресс-секретарём