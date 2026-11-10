Трамп ухилився від відповіді на запитання про путіна та його ігнорування американських ультиматумів

Президент США Дональд Трамп під час спілкування з журналістами не відповів на запитання про те, чому володимир путін продовжує ігнорувати встановлені Вашингтоном терміни для припинення війни проти України. Натомість американський лідер розкритикував телеканал, представник якого поставив запитання. Про це повідомляє ASTRA, пише УНН.

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Трамп несподівано провів брифінг без прессекретаря Білого дому разом із президентом UFC Даною Вайтом. Під час зустрічі він публічно запропонував Вайту очолити пресслужбу адміністрації, однак той відмовився, заявивши, що політика його не цікавить.

Після цього Трамп сам почав відповідати на запитання журналістів. Один із репортерів нагадав, що протягом останніх 22 місяців президент США неодноразово встановлював путіну дедлайни для укладення перемир'я та проведення зустрічі з Володимиром Зеленським, однак російський лідер їх ігнорував.

Як Трамп відреагував на запитання про путіна

Він із нами воює? – перепитав американський президент.

Замість відповіді Трамп поцікавився, який телеканал представляє журналіст. Дізнавшись, що йдеться про MS NOW, він назвав його "фейковим каналом" із найгіршими рейтингами в історії. До запитання про путіна президент США більше не повернувся.

Під час брифінгу Трампа також запитали про можливий імпічмент міністра оборони Піта Хегсета через військові операції без дозволу Конгресу.

Американський лідер став на захист глави Пентагону, заявивши, що той переміг у війні у Венесуелі та "безумовно" виграв війну в Ірані. Після цього Трамп риторично запитав, чому не оголошували імпічмент тим, хто воював у В'єтнамі.

Раніше Трамп також припустив, що після завершення війни з росією територіальні обриси України можуть змінитися. За його словами, країна зрештою "матиме дещо інші обриси".

Трамп назвав жартом пропозицію очільнику UFC стати прессекретарем