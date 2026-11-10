Кушнер и Уиткофф могут в ближайшее время встретиться с путиным и Зеленским для переговоров о завершении войны — CBS News

Специальный посланник президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер могут в ближайшее время провести отдельные встречи с владимиром путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским. Сроки возможных визитов будут зависеть от результатов переговоров в течение следующих нескольких дней. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на источники, пишет УНН.

Детали

По словам американских чиновников, Вашингтон практически ежедневно контактирует с Украиной и россией, пытаясь найти путь к окончательному завершению войны.

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Собеседники телеканала утверждают, что обе стороны во время непубличных переговоров демонстрируют определённую готовность к компромиссам. В то же время конкретных договорённостей пока нет.

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По информации CBS News, американская администрация не рассчитывает достичь окончательного мирного урегулирования непосредственно во время переговоров в Абу-Даби.

Главная цель встреч — получить от Украины и россии более чёткие позиции по ключевым вопросам, после чего определить возможности для дальнейших компромиссов.

Вашингтон также стремится убедить москву согласиться на многосторонние переговоры с участием европейских государств.

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