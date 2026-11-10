Кушнер и Уиткофф могут в ближайшее время встретиться с путиным и Зеленским для переговоров о завершении войны — CBS News
Киев • УНН
Представители США могут провести отдельные встречи с путиным и Зеленским после переговоров в Абу-Даби. Окончательных договорённостей пока нет.
Специальный посланник президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер могут в ближайшее время провести отдельные встречи с владимиром путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским. Сроки возможных визитов будут зависеть от результатов переговоров в течение следующих нескольких дней. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на источники, пишет УНН.
Детали
По словам американских чиновников, Вашингтон практически ежедневно контактирует с Украиной и россией, пытаясь найти путь к окончательному завершению войны.
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Собеседники телеканала утверждают, что обе стороны во время непубличных переговоров демонстрируют определённую готовность к компромиссам. В то же время конкретных договорённостей пока нет.
Чего США ожидают от переговоров в Абу-Даби
По информации CBS News, американская администрация не рассчитывает достичь окончательного мирного урегулирования непосредственно во время переговоров в Абу-Даби.
Главная цель встреч — получить от Украины и россии более чёткие позиции по ключевым вопросам, после чего определить возможности для дальнейших компромиссов.
Вашингтон также стремится убедить москву согласиться на многосторонние переговоры с участием европейских государств.
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