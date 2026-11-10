$45.320.1250.650.40
ukenru
05:59 • 3340 просмотра
Масштабные отключения света в Донецке и Луганске после атаки дронов, взрывы также раздавались в Крыму и России
05:36 • 9598 просмотра
Стало известно, во сколько начнутся трехсторонние переговоры Украины, США и России в Абу-Даби
05:33 • 7410 просмотра
Украина не ожидает прорыва на первом раунде переговоров в Абу-Даби, но возлагает надежды на второй — Арахамия
04:16 • 12601 просмотра
Украина планирует создать собственную спутниковую сеть связи стоимостью в сотни миллионов евро, для которой потребуется более 100 спутников
03:55 • 13660 просмотра
Трамп уклонился от ответа на вопрос о Путине и его игнорировании американских ультиматумовVideo
03:16 • 11709 просмотра
Кушнер и Уиткофф могут в ближайшее время встретиться с путиным и Зеленским для переговоров о завершении войны — CBS News
02:36 • 11422 просмотра
Нового «убийцу «Гераней» испытали в Украине, американский дрон AA Lancer 7 разгоняется до 400 км/ч
01:56 • 11259 просмотра
Украина сможет получить только те гарантии безопасности, на которые согласится Россия, — Рубио
01:16 • 10241 просмотра
Трамп оценил вероятность новой военной операции против Ирана и заявил о поддержке морской блокады арабскими странами
10 ноября, 00:16 • 10943 просмотра
российские генералы начали показывать Путину фейковые победы в Украине, смонтированные с помощью ИИ, — FT
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Популярные новости
Украинские военные уничтожили на Покровском направлении 59 оккупантов, есть раненые — Генштаб9 ноября, 20:34 • 11028 просмотра
Возвращение декларирования для сотрудников СБУ — Зеленский внес законопроект в Раду9 ноября, 20:40 • 11331 просмотра
Зеленский наградил Дарью Астафьеву государственной наградой, за что певица получила орден9 ноября, 21:09 • 8096 просмотра
Соседи рассказали, каким был стрелок из Кракова, убивший 9 человек, и раскрыли неожиданные подробности его жизни9 ноября, 22:04 • 11963 просмотра
В Киеве, Житомире, Днепре и Виннице сообщают о мощных толчках, похожих на землетрясение: что известно9 ноября, 22:51 • 13940 просмотра
публикации
Минус $6,6 млрд и новая волна подорожания: как российские атаки ударили по экономике Украины9 ноября, 16:19 • 28884 просмотра
Регламентный комитет вернул три постановления об отмене бюджетных выводов: повлияет ли это на Госбюджет-20279 ноября, 15:25 • 30745 просмотра
Бизнес призвал правоохранителей прекратить давление на предприятия: помогут ли новые подходы решить проблему авиализинга
Эксклюзив
9 ноября, 14:33 • 28653 просмотра
Миссия МВФ начала пересмотр программы финансирования: получит ли Украина 1,67 млрд долларов9 ноября, 14:15 • 27693 просмотра
Осенняя подкормка сада: какие удобрения нужно внести в почву, чтобы получить щедрый урожай в следующем году8 ноября, 11:27 • 64164 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Стив Уиткофф
Астафьева Дарья Викторовна
Ларри Эллисон
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Абу-Даби
Днепр (город)
Реклама
УНН Lite
Умерла бывшая партнерша Роберта Де Ниро и звезда сериала "227" Туки Смит05:53 • 1458 просмотра
Режиссёр «Супермена» и «Стражей Галактики» Джеймс Ганн покидает руководство DC Studios после смены владельца Warner Bros05:06 • 3166 просмотра
Трамп сам провёл брифинг из-за отсутствия пресс-секретаря и поссорился с журналистами из-за ПутинаVideo03:05 • 4952 просмотра
Пенелопа Крус объяснила, почему отказалась от жизни в США ради Мадрида и семьи02:05 • 5556 просмотра
Покупатели раскритиковали рождественский календарь Ким Кардашьян за 148 долларов и требуют вернуть деньги01:05 • 5168 просмотра
Актуальное
Фильм
Сериал
Старлинк
Техника
Социальная сеть

Кушнер и Уиткофф могут в ближайшее время встретиться с путиным и Зеленским для переговоров о завершении войны — CBS News

Киев • УНН

 • 11716 просмотра

Представители США могут провести отдельные встречи с путиным и Зеленским после переговоров в Абу-Даби. Окончательных договорённостей пока нет.

Кушнер и Уиткофф могут в ближайшее время встретиться с путиным и Зеленским для переговоров о завершении войны — CBS News

Специальный посланник президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер могут в ближайшее время провести отдельные встречи с владимиром путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским. Сроки возможных визитов будут зависеть от результатов переговоров в течение следующих нескольких дней. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на источники, пишет УНН.

Детали

По словам американских чиновников, Вашингтон практически ежедневно контактирует с Украиной и россией, пытаясь найти путь к окончательному завершению войны.

Прекращение огня в Украине даже не будут обсуждать на переговорах в Абу-Даби — NYT10.11.26, 00:37 • 12258 просмотров

Собеседники телеканала утверждают, что обе стороны во время непубличных переговоров демонстрируют определённую готовность к компромиссам. В то же время конкретных договорённостей пока нет.

Чего США ожидают от переговоров в Абу-Даби

По информации CBS News, американская администрация не рассчитывает достичь окончательного мирного урегулирования непосредственно во время переговоров в Абу-Даби.

Главная цель встреч — получить от Украины и россии более чёткие позиции по ключевым вопросам, после чего определить возможности для дальнейших компромиссов.

Вашингтон также стремится убедить москву согласиться на многосторонние переговоры с участием европейских государств.

США предложили Украине гарантии безопасности по принципу НАТО: какие ещё договорённости обсуждают с Россией10.11.26, 01:16 • 11870 просмотров

Степан Гафтко

Война в УкраинеПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Владимир Путин
Абу-Даби
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина