Кушнер і Віткофф можуть найближчим часом зустрітися з путіним та Зеленським для переговорів про завершення війни – CBS News

Спеціальний посланець президента США Стів Віткофф та Джаред Кушнер можуть найближчим часом провести окремі зустрічі з володимиром путіним і президентом України Володимиром Зеленським. Терміни можливих візитів залежатимуть від результатів переговорів протягом наступних кількох днів. Про це повідомляє CBS News із посиланням на джерела, пише УНН.

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За словами американських посадовців, Вашингтон практично щодня контактує з Україною та росією, намагаючись знайти шлях до остаточного завершення війни.

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Співрозмовники телеканалу стверджують, що обидві сторони під час непублічних переговорів демонструють певну готовність до компромісів. Водночас конкретних домовленостей наразі немає.

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За інформацією CBS News, американська адміністрація не розраховує досягти остаточного мирного врегулювання безпосередньо під час переговорів в Абу-Дабі.

Головна мета зустрічей – отримати від України та росії чіткіші позиції щодо ключових питань, після чого визначити можливості для подальших компромісів.

Вашингтон також прагне переконати москву погодитися на багатосторонні переговори за участю європейських держав.

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