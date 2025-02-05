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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ГНС помогла разоблачить схему легализации доходов межрегионального наркокартеля - Кравченко

ГНС помогла разоблачить схему легализации доходов межрегионального наркокартеля - Кравченко

Киев  •  УНН

 • 10198 просмотра

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Налоговая служба помогла разоблачить межрегиональный наркокартель, который ежемесячно отмывал 18 млн грн через сеть «дропов». Преступники использовали более тысячи подставных лиц для перевода средств в криптовалюту.

Государственная налоговая служба помогла правоохранителям разоблачить схему легализации доходов межрегионального наркокартеля на более 200 млн грн. Об этом сообщил председатель ГНС Руслан Кравченко, передает УНН.

При содействии Государственной налоговой службы Украины правоохранители обнаружили группу, которая занималась легализацией доходов наркосиндиката с ежемесячным оборотом в 18 млн грн. К сети отмывания средств была привлечена более тысячи так называемых "дропов" - лиц, которые за вознаграждение передавали доступ к своим банковским счетам для теневых операций

- написал Кравченко в Facebook.

По его словам, установлено, что участники схемы создали сеть подставных лиц, которые за вознаграждение предоставляли свои данные для открытия счетов и создавали личные кабинеты в мобильных приложениях. На счета этих граждан поступали доходы от незаконного сбыта сырья для изготовления амфетамина. В результате за год с их счетов было выведено более двухсот миллионов гривен на два депозитных криптокошелька, которые затем обналичивали на Кипре.

"По результатам анализа Департамента предотвращения финансовых операций, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем ГНС правоохранители обнаружили пути и механизмы легализации средств, полученных незаконным путем, определили фигурантов и их роль в схеме", - рассказал Кравченко.

Председатель ГНС отметил, что полицейские провели операцию по ликвидации преступной организации. Часть фигурантов привлекается к ответственности по факту легализации (отмывания) имущества, полученного преступным путем (ч.3 ст.209 УКУ).

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении 4 февраля рассказал, какие результаты были достигнуты после смены руководства Государственной налоговой службы и Государственной службы финансового мониторинга.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ЭкономикаКриминал и ЧП
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