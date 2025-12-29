$42.060.13
Эксклюзив
12:21 • 5490 просмотра
Аренда жилья: что будет с ценами в 2026 году
11:59 • 7350 просмотра
Встреча советников Украины и США ожидается в Киеве в ближайшие дни: Зеленский о следующих шагах в переговорах
09:17 • 15989 просмотра
Зеленский назвал условия отмены военного положения
29 декабря, 04:39 • 33311 просмотра
Украина впервые присоединилась к отработке механизмов Статьи 5 Договора НАТО - Генштаб ВСУ
29 декабря, 01:10 • 53248 просмотра
Украинцы будут платить 4,32 грн за кВт/ч электроэнергии с 2026 года: Кабмин принял решение
28 декабря, 22:38 • 57948 просмотра
Зеленский о мирном плане: гарантии безопасности и военное измерение согласованы на 100%
28 декабря, 22:22 • 51126 просмотра
Трамп заявил о "значительном" приближении сторон к мирному плану после разговора с Зеленским
28 декабря, 19:32 • 40151 просмотра
Переговоры о прекращении войны достигли финальной стадии – Трамп
28 декабря, 11:58 • 43865 просмотра
Санкции, ПВО, финализация форматов шагов: Зеленский анонсировал переговоры с партнерами на фоне атак рф 2100 дронами и 94 ракетами
28 декабря, 11:16 • 52350 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Сызранского НПЗ и других объектов оккупантов
На Покровском направлении враг атаковал 28 раз, всего на фронте 89 боев - Генштаб

Киев • УНН

 • 390 просмотра

Генштаб ВСУ сообщил о 89 боевых столкновениях на фронте до 16:00 29 декабря. На Покровском направлении враг совершил 28 атак.

На Покровском направлении враг атаковал 28 раз, всего на фронте 89 боев - Генштаб

На Покровском направлении сегодня враг уже 28 раз атаковал позиции Сил обороны, всего на всем фронте произошло 89 боев, сообщили в Генштабе ВСУ в сводке на 16 часов 29 декабря, пишет УНН.

С начала суток общее количество боевых столкновений вдоль всей линии фронта составляет 89

- сообщили в Генштабе.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошла одна атака противника, также враг совершил 47 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

На Южно-Слобожанском направлении сегодня враг девять раз атаковал позиции Сил обороны вблизи населенных пунктов Волчанск, Старица и Прилипка, два боестолкновения продолжаются.

На Купянском направлении наши защитники отбили четыре наступательных действия противника вблизи населенного пункта Песчаное и в сторону Петропавловки.

На Лиманском направлении сегодня агрессор шесть раз атаковал в районах населенных пунктов Колодези, Заречное и в сторону Ямполя. Сейчас два боевых столкновения продолжаются.

На Славянском направлении наши защитники отбили две попытки продвинуться вперед в районе Дроновки. Авиаудару КАБами подверглась Николаевка.

На Краматорском направлении в настоящее время вражеских наступательных действий не зафиксировано.

На Константиновском направлении противник атаковал позиции наших войск в районах Александро-Шультино, Щербиновки, Плещеевки, Яблоновки, Русиного Яра и в сторону Константиновки и Софиевки. Силы обороны отбили 13 вражеских атак, еще два боевых столкновения продолжаются до сих пор.

На Покровском направлении сегодня враг 28 раз атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Панковка, Красный Лиман, Родинское, Мирноград, Новоэкономическое, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Новосергеевка и в сторону Филии, бои продолжаются.

На Александровском направлении наши защитники отбили восемь атак врага в районах населенных пунктов Толстое, Александроград, Вербовое и Рыбное. Сейчас продолжается одно боестолкновение.

На Гуляйпольском направлении зафиксировано 13 боевых столкновений. Оккупанты наступали в районах населенных пунктов Сладкое, Гуляйполе и Белогорье, в некоторых локациях бои не утихают до сих пор. Авиация противника нанесла удары по населенным пунктам Барвиновка и Новое Поле.

На Ореховском направлении с начала суток враг совершил одну попытку наступления вблизи Степного, также ударил КАБами по населенному пункту Орехов.

На Приднепровском направлении: две попытки приблизиться к позициям наших подразделений в районе Антоновского моста закончились для захватчиков неудачей.

Юлия Шрамко

Война в Украине
Война в Украине
Столкновения
Волчанск
Покровск
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Bilohiria
Гуляйполе
Константиновка