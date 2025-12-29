На Покровском направлении враг атаковал 28 раз, всего на фронте 89 боев - Генштаб
Киев • УНН
Генштаб ВСУ сообщил о 89 боевых столкновениях на фронте до 16:00 29 декабря. На Покровском направлении враг совершил 28 атак.
На Покровском направлении сегодня враг уже 28 раз атаковал позиции Сил обороны, всего на всем фронте произошло 89 боев, сообщили в Генштабе ВСУ в сводке на 16 часов 29 декабря, пишет УНН.
С начала суток общее количество боевых столкновений вдоль всей линии фронта составляет 89
Ситуация по направлениям
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошла одна атака противника, также враг совершил 47 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.
На Южно-Слобожанском направлении сегодня враг девять раз атаковал позиции Сил обороны вблизи населенных пунктов Волчанск, Старица и Прилипка, два боестолкновения продолжаются.
На Купянском направлении наши защитники отбили четыре наступательных действия противника вблизи населенного пункта Песчаное и в сторону Петропавловки.
На Лиманском направлении сегодня агрессор шесть раз атаковал в районах населенных пунктов Колодези, Заречное и в сторону Ямполя. Сейчас два боевых столкновения продолжаются.
На Славянском направлении наши защитники отбили две попытки продвинуться вперед в районе Дроновки. Авиаудару КАБами подверглась Николаевка.
На Краматорском направлении в настоящее время вражеских наступательных действий не зафиксировано.
На Константиновском направлении противник атаковал позиции наших войск в районах Александро-Шультино, Щербиновки, Плещеевки, Яблоновки, Русиного Яра и в сторону Константиновки и Софиевки. Силы обороны отбили 13 вражеских атак, еще два боевых столкновения продолжаются до сих пор.
На Покровском направлении сегодня враг 28 раз атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Панковка, Красный Лиман, Родинское, Мирноград, Новоэкономическое, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Новосергеевка и в сторону Филии, бои продолжаются.
На Александровском направлении наши защитники отбили восемь атак врага в районах населенных пунктов Толстое, Александроград, Вербовое и Рыбное. Сейчас продолжается одно боестолкновение.
На Гуляйпольском направлении зафиксировано 13 боевых столкновений. Оккупанты наступали в районах населенных пунктов Сладкое, Гуляйполе и Белогорье, в некоторых локациях бои не утихают до сих пор. Авиация противника нанесла удары по населенным пунктам Барвиновка и Новое Поле.
На Ореховском направлении с начала суток враг совершил одну попытку наступления вблизи Степного, также ударил КАБами по населенному пункту Орехов.
На Приднепровском направлении: две попытки приблизиться к позициям наших подразделений в районе Антоновского моста закончились для захватчиков неудачей.
Количество боев на фронте за сутки выросло на четверть: карта от Генштаба29.12.25, 09:44 • 2414 просмотров