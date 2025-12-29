На Покровському напрямку ворог атакував 28 разів, загалом на фронті 89 боїв - Генштаб

$42.060.13
49.560.13
ukenru
Ексклюзив
15:25 • 878 перегляди
Складно назвати надзвичайно продуктивними, адже з ключових питань рішення не прийнято: політолог про перемовини Зеленського з Трампом
15:12 • 3234 перегляди
Вибори через "Дію" не розглядаються: Федоров назвав причину
Ексклюзив
12:21 • 10068 перегляди
Оренда житла: що буде з цінами у 2026 році
11:59 • 11529 перегляди
Зустріч радників України та США очікується у Києві у найближчі дні: Зеленський про наступні кроки у переговорах
29 грудня, 09:17 • 17805 перегляди
Зеленський назвав умови скасування воєнного стану
29 грудня, 04:39 • 34758 перегляди
Україна вперше долучилася до відпрацювання механізмів Статті 5 Договору НАТО - Генштаб ЗСУ
29 грудня, 01:10 • 54271 перегляди
Українці платитимуть 4,32 грн за кВт/год електроенергії з 2026 року: Кабмін ухвалив рішення
28 грудня, 22:38 • 58690 перегляди
Зеленський про мирний план: гарантії безпеки та військовий вимір погоджені на 100%
28 грудня, 22:22 • 51568 перегляди
Трамп заявив про "значне" наближення сторін до мирного плану після розмови із Зеленським
28 грудня, 19:32 • 40470 перегляди
Переговори щодо припинення війни досягли фінальної стадії - Трамп
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
3м/с
85%
739мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Переговори у Флориді можуть розблокувати перший дзвінок між Зеленським і путіним за п'ять років - Fox News29 грудня, 07:01 • 27305 перегляди
Каньє Вест та Б'янка Сенсорі відвідали Disney разом з дітьми29 грудня, 08:13 • 19229 перегляди
Місцями випало до 30 см снігу: у шести областях засніжені дороги, є перекриття траси та ускладнення руху29 грудня, 09:45 • 22542 перегляди
МОЗ має перевірити ТОВ "Медичний дім "Одрекс" - юрособу клініки Odrex, яка фігурує у кримінальних справах про шахрайство 10:49 • 14415 перегляди
Кадровий реванш Кулеби у Державіаслужбі: Кабмін розгляне кандидатуру Зелінського на посаду голови регулятора12:07 • 11375 перегляди
Публікації
Кадровий реванш Кулеби у Державіаслужбі: Кабмін розгляне кандидатуру Зелінського на посаду голови регулятора12:07 • 11505 перегляди
МОЗ має перевірити ТОВ "Медичний дім "Одрекс" - юрособу клініки Odrex, яка фігурує у кримінальних справах про шахрайство 10:49 • 14540 перегляди
Найгарячіші кінопрем’єри 2026 року, які не можна пропуститиVideo26 грудня, 17:00 • 137846 перегляди
Що приготувати на Новий рік 2026: ідеї страв для святкового столуPhoto26 грудня, 16:30 • 182260 перегляди
Жодна країна Європи не обирає Генпрокурора на конкурсі. Україна має відповідати європейським практикам 26 грудня, 14:35 • 101093 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Рустем Умєров
Стів Віткофф
Денис Шмигаль
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Київська область
Державний кордон України
Закарпатська область
Реклама
УНН Lite
Бейонсе стала доларовою мільярдеркою - Forbes15:34 • 342 перегляди
Каньє Вест та Б'янка Сенсорі відвідали Disney разом з дітьми29 грудня, 08:13 • 19337 перегляди
Серіал «Дивні дива» став найпопулярнішим серіалом Netflix та вплинув на економіку США28 грудня, 00:14 • 33828 перегляди
Прессекретарка Трампа Керолін Лівітт оголосила про вагітністьPhoto27 грудня, 07:40 • 44328 перегляди
Найгарячіші кінопрем’єри 2026 року, які не можна пропуститиVideo26 грудня, 17:00 • 137860 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Фільм
WhatsApp

На Покровському напрямку ворог атакував 28 разів, загалом на фронті 89 боїв - Генштаб

Київ • УНН

 • 1064 перегляди

Генштаб ЗСУ повідомив про 89 бойових зіткнень на фронті до 16:00 29 грудня. На Покровському напрямку ворог здійснив 28 атак.

На Покровському напрямку ворог атакував 28 разів, загалом на фронті 89 боїв - Генштаб

На Покровському напрямку сьогодні ворог уже 28 разів атакував позиції Сил оборони, загалом на всьому фронті сталося 89 боїв, повідомили у Генштабі ЗСУ у зведенні на 16 годину 29 грудня, пише УНН.

З початку доби загальна кількість бойових зіткнень уздовж усієї лінії фронту становить 89

- повідомили в Генштабі.

Ситуація за напрямками

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби відбулась одна атака противника, також ворог здійснив 47 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів.

На Південно-Слобожанському напрямку сьогодні ворог дев’ять разів атакував позиції Сил оборони поблизу населених пунктів Вовчанськ, Стариця та Приліпка, два боєзіткнення тривають.

На Куп’янському напрямку наші захисники відбили чотири наступальні дії противника поблизу населеного пункту Піщане та у бік Петропавлівки.

На Лиманському напрямку сьогодні агресор шість разів атакував у районах населених пунктів Колодязі, Зарічне та у бік Ямполя. Наразі два бойові зіткнення тривають.

На Слов’янському напрямку наші захисники відбили дві спроби просунутись уперед у районі Дронівки. Авіаудару КАБами зазнала Миколаївка.

На Краматорському напрямку на даний час ворожих наступальних дій не зафіксовано.

На Костянтинівському напрямку противник атакував позиції наших військ у районах Олександро-Шультиного, Щербинівки, Плещіївки, Яблунівки, Русиного Яру та у бік Костянтинівки й Софіївки. Сили оборони відбили 13 ворожих атак, ще два бойових зіткнення точиться дотепер.

На Покровському напрямку сьогодні ворог 28 разів атакував позиції наших захисників у районах населених пунктів Панківка, Червоний Лиман, Родинське, Мирноград, Новоекономічне, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новосергіївка та у бік Філії, бої тривають.

На Олександрівському напрямку наші оборонці відбили вісім атак ворога у районах населених пунктів Товсте, Олександроград, Вербове та Рибне. Наразі триває одне боєзіткнення.

На Гуляйпільському напрямку зафіксовано 13 бойових зіткнень. Окупанти натупали в районах населених пунктів Солодке, Гуляйполе та Білогір’я, у деяких локаціях бої не вщухають дотепер. Авіація противника завдала ударів по населеним пунктам Барвінівка та Нове Поле.

На Оріхівському напрямку з початку доби ворог здійснив одну спробу наступу поблизу Степового, також вдарив КАБами по населеному пункту Оріхів.

На Придніпровському напрямку: дві спроби наблизитись до позицій наших підрозділів у районі Антонівського мосту закінчились для загарбників невдачею.

Кількість боїв на фронті за добу зросла на чверть: карта від Генштабу29.12.25, 09:44 • 2478 переглядiв

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Війна в Україні
Сутички
Вовчанськ
Покровськ
Генеральний штаб Збройних сил України
Білогір'я
Гуляйполе
Костянтинівка