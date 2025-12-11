$42.280.10
Ексклюзив
08:43 • 11894 перегляди
Набряки можуть бути сигналом тіла про серйозну хворобу - лікарі пояснили, коли потрібно звернутись до спеціаліста
07:59 • 12754 перегляди
Адміністрація Трампа пропонує план відновлення України та повернення рф у світову економіку, дехто в Європі каже "це як Ялта" - WSJ
Ексклюзив
07:38 • 14604 перегляди
Українці відмовляються від здобних булок та пшеничного хліба: ринок переорієнтовується на прості рецептури
10 грудня, 21:59 • 24219 перегляди
Трамп: 82% українців вимагають мирної угоди, а Зеленський має бути реалістом
10 грудня, 18:59 • 38972 перегляди
Проміжні результати аудиту Енергоатому очікуються наприкінці року, а перевірки в оборонній сфері розпочнуться в 20-х числах грудня
Ексклюзив
10 грудня, 17:30 • 35488 перегляди
Як покращити догляд для збереження здоров'я домашнього улюбленця: поради ветеринара
10 грудня, 17:11 • 36246 перегляди
Морські дрони СБУ Sea Baby уразили в Чорному морі танкер "тіньового флоту" рф DashanVideo
10 грудня, 16:59 • 30638 перегляди
Зеленський підписав Бюджет-2026
10 грудня, 14:44 • 28740 перегляди
Україна планує "найближчим часом" передати США 20-пунктний документ після мирних переговорів з командою Трампа і європейцями - Зеленський
Ексклюзив
10 грудня, 14:20 • 36332 перегляди
"Справа Odrex" на порядку денному: у Верховній Раді ініціюють засідання профільного комітету за участі МОЗ
Українські вчені зафіксували температурну аномалію в Антарктиці

Київ • УНН

 • 18 перегляди

Українські метеорологи зі станції "Академік Вернадський" зафіксували, що температура води цього року жодного разу не опустилася нижче межі замерзання, що є першим випадком з 2002 року. Це свідчить про потепління в Антарктиці, оскільки кількість днів з температурою нижче -1.8°С значно зменшилася.

Українські вчені зафіксували температурну аномалію в Антарктиці

Українські метеорологи зі станції "Академік Вернадський" зафіксували нову кліматичну аномалію - температура води цього року жодного разу не опустилася нижче межі замерзання. Про це повідомляє Національний антарктичний науковий центр у Facebook, пише УНН.

Цього року температура морської води в районі нашої станції жодного разу не опустилася нижче межі замерзання, тобто -1.8°С (нагадуємо, що солона вода замерзає за нижчої температури, ніж прісна)

- йдеться у повідомленні.

Це відбулося вперше за весь час спостережень за температурою морської води, які тривають на "Вернадському" з 2002 року.

2024 та 2023 років кількість днів, коли температура опускалася нижче -1.8°С, була мінімальною — 4 та 10 відповідно.

Ймовірно, йдеться про чергове підтвердження потепління в нашому районі Антарктики. Адже за останнє десятиліття кількість таких днів лише один раз перевищила позначку в 40, тоді як за попереднє десятиліття сягала навіть 148

- пояснив очільник відділу фізики атмосфери та геокосмосу НАНЦ Денис Пішняк.

Вплив цієї тенденції на природу наші полярники бачать неозброєним оком. Нинішньої антарктичної зими (коли в Україні літо) довкола Аргентинських островів, де розташований "Вернадський", не утворився сталий льодостав. Тож акваторія майже весь рік була відкрита для виїздів човнами.

Схожа ситуація спостерігалася й у кілька попередніх зим, хоча до початку 2020-х такого майже ніколи не траплялося.

Ба більше: ще від початку українських антарктичних експедицій відстань у 7 км між нашим островом Галіндез та узбережжям Антарктиди взимку можна було подолати на лижах, перейшовши через замерзлу протоку Пенола. Нині це неможливо. А востаннє достатню товщину льоду для переходу Пеноли наші полярники фіксували 2019 року

- кажуть науковці.

Раніше сталий льодовий покрив довкола Галіндеза утворювався внаслідок змерзання дрейфуючих уламків айсбергів, дрейфуючого багаторічного й однорічного льоду, місцевого льодового покриву. Тривалий мороз та холодна вода "цементували" все це в придатну для пересування поверхню на всій видимій акваторії.

В останні десятиліття сталий покрив утворювався дедалі рідше й фрагментованіше, кажуть вчені.

Цього ж року новий лід був лише місцями між нашим та сусідніми островами, але на невеликих ділянках і недовго. Хоча це не показово для океану, адже у вузьких протоках збирається розпріснена вода, яка швидше замерзає. Нагадуємо, що морський лід є дуже важливою частиною антарктичної екосистеми. Зокрема, з ним тісно пов'язане життя багатьох тварин

- додали у науковому центрі.

Ольга Розгон

