Діра в озоновому шарі над Антарктикою скоротилася до мінімуму з 2019 року – вчені назвали це "обнадійливим сигналом"
Київ • УНН
Озонова діра над Антарктикою цьогоріч стала найменшою та найвужчою за останні шість років, про що повідомили у Службі моніторингу атмосфери Copernicus. Європейські науковці назвали це явище важливою ознакою відновлення озонового шару та ефективності глобальної заборони на озоноруйнівні речовини. Про це пише УНН.
Деталі
За даними Copernicus, максимальний розмір діри у вересні сягнув 21 млн кв. км – значно менше ніж 26 млн кв. км торік. До початку понеділка вона повністю закрилася, що стало другим поспіль роком, коли розрив в атмосфері був меншим і коротшим, ніж у 2020–2023 роках.
Раніше закриття та відносно невеликий розмір озонової діри цього року є обнадійливим знаком
За його словами, результати свідчать про "стабільний річний прогрес у відновленні озонового шару завдяки забороні озоноруйнівних речовин".
