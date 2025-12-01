$42.270.07
17:14
Справа Тимура Міндіча: суд обрав запобіжний захід фігуранту
Ексклюзив
15:35
Переговори Україна-США у Маямі: чого очікувати далі
14:52
Уряд схвалив низку рішень щодо енергоефективності громад: що передбачається
13:38
В двох областях рф сталися вибухи на залізниці: знищено склади з ПММ, пошкоджено залізничне полотноPhotoVideo
Ексклюзив
12:41
Банки вилучили понад 1,2 млн монет номіналом 10 копійок - НБУ
1 грудня, 09:32
Переговори України і США були конструктивні, але є "непрості речі, щодо яких ще треба попрацювати": Зеленський визначив наступні кроки
1 грудня, 09:14
Лідери ЄС готуються розглянути юридичну пропозицію щодо фінансування України для рішення до саміту на тлі опору Бельгії - Politico
Ексклюзив
1 грудня, 07:43
Кармічна Повня, яка змінює курс: астропрогноз 1-7 грудня
1 грудня, 07:28
Повоєнні кордони домінували в переговорах між США та Україною, Зеленський хотів обговорити питання територій з Трампом - Axios
1 грудня, 06:00
“УЗ-3000”, бронювання працівників, оновлені правила фінансового моніторингу: чого очікувати українцям з грудня
Володимир Зеленський
Емманюель Макрон
Дональд Трамп
Рустем Умєров
Андрій Єрмак
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Флорида
Франція
Техніка
The Guardian
Соціальна мережа
Дипломатка
MIM-104 Patriot

Діра в озоновому шарі над Антарктикою скоротилася до мінімуму з 2019 року – вчені назвали це "обнадійливим сигналом"

Київ • УНН

 • 16 перегляди

Озонова діра над Антарктикою цьогоріч стала найменшою за останні шість років, досягнувши 21 млн кв. км. Це свідчить про відновлення озонового шару та ефективність заборони озоноруйнівних речовин.

Діра в озоновому шарі над Антарктикою скоротилася до мінімуму з 2019 року – вчені назвали це "обнадійливим сигналом"
Фото: AP

Озонова діра над Антарктикою цьогоріч стала найменшою та найвужчою за останні шість років, про що повідомили у Службі моніторингу атмосфери Copernicus. Європейські науковці назвали це явище важливою ознакою відновлення озонового шару та ефективності глобальної заборони на озоноруйнівні речовини. Про це пише УНН.

Деталі

За даними Copernicus, максимальний розмір діри у вересні сягнув 21 млн кв. км – значно менше ніж 26 млн кв. км торік. До початку понеділка вона повністю закрилася, що стало другим поспіль роком, коли розрив в атмосфері був меншим і коротшим, ніж у 2020–2023 роках.

Запаси води в Європі виснажуються через кліматичні зміни - Guardian29.11.25, 14:07 • 17801 перегляд

Раніше закриття та відносно невеликий розмір озонової діри цього року є обнадійливим знаком 

– зазначив директор Cams Лоренс Руй. 

За його словами, результати свідчать про "стабільний річний прогрес у відновленні озонового шару завдяки забороні озоноруйнівних речовин".

Еверест уже не найвищий: вчені знайшли гігантські структури під Землею, що переважають його у 100 разів24.11.25, 04:09 • 26329 переглядiв

Степан Гафтко

Новини Світу
Антарктида
Європа