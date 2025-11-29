Запаси води в Європі виснажуються через кліматичні зміни - Guardian

$42.190.00
48.870.00
ukenru
11:00 • 1740 перегляди
"Розраховуємо, що результати зустрічей у Женеві будуть зараз доопрацьовані": Зеленський назвав завдання делегації на чолі з Умєровим у США
10:28 • 3360 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Афіпського НПЗ, авіаремонтного заводу та інших об’єктів окупантів
08:59 • 7286 перегляди
Над Україною знешкодили 558 з 596 запущених рф дронів та 19 з 36 ракет, включно з "Кинджалом"
07:54 • 11660 перегляди
рф атакувала енергетику у Києві та 5 областях: понад пів мільйона споживачів без світла
29 листопада, 02:21 • 22610 перегляди
"Я не хочу створювати проблем для Зеленського, тому вирушаю на фронт" - Єрмак після звільнення та обшуківPhoto
28 листопада, 20:59 • 34083 перегляди
Зустріч з посланцем Трампа та американською делегацією замість Єрмака проведе Рустем Умеров – FT
28 листопада, 15:39 • 34683 перегляди
Найближчим часом з американською стороною зустрінуться представники українського МЗС, РНБО та розвідки - Зеленський
28 листопада, 15:22 • 37882 перегляди
Голова ОП Єрмак йде у відставку - Зеленський
Ексклюзив
28 листопада, 13:56 • 53487 перегляди
“Репараційний” кредит для України: чи очікувати і як він пов'язаний із мирний планом
Ексклюзив
28 листопада, 13:08 • 29841 перегляди
Чи будуть у Києві скорочувати комендантську годину на новорічні свята? Відповідь КМДА та КМВА
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+7°
2.1м/с
89%
753мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Кількість постраждалих у Києві зросла до 11: в ДСНС показали наслідкиPhoto29 листопада, 03:02 • 18612 перегляди
Молодь дедалі частіше відмовляється від генеративного ШІ через етичні та екологічні побоювання29 листопада, 03:39 • 5958 перегляди
В Україні масштабна тривога через зліт МіГ-31К29 листопада, 05:03 • 9072 перегляди
Західна частина Києва залишилася без світла під час комбінованої атаки - Кличко29 листопада, 05:30 • 15646 перегляди
Буданов прямує на переговори до США - The Economist07:59 • 7274 перегляди
Публікації
“Репараційний” кредит для України: чи очікувати і як він пов'язаний із мирний планом
Ексклюзив
28 листопада, 13:56 • 53491 перегляди
10 поширених помилок, які роблять новачки на новій роботі28 листопада, 12:04 • 41124 перегляди
Від операції до коми: як у приватній клініці Odrex пацієнта могли інфікувати небезпечною бактерієюPhoto28 листопада, 11:00 • 49386 перегляди
Понад 2 млн гривень на житло для ВПО з окупованих територій: хто саме з переселенців може оформити ваучер28 листопада, 10:45 • 47625 перегляди
Наскільки безпечно спати з котом чи собакою в одному ліжку: ветеринар розповіла про ризики
Ексклюзив
28 листопада, 08:06 • 53103 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Віталій Кличко
Рустем Умєров
Кирило Буданов
Андрій Єрмак
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Київська область
Польща
Бровари
Реклама
УНН Lite
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку28 листопада, 02:36 • 30851 перегляди
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49 • 48755 перегляди
Сніговик з мультфільму "Крижане серце" "ожив" у паризькому Діснейленді: що відомо про робота Олафа25 листопада, 14:23 • 68522 перегляди
Меган Маркл не спитавши забрала дизайнерську сукню зі зйомок у модній фотосесії - ЗМІ25 листопада, 08:39 • 100480 перегляди
Німецький актор Удо Кір, відомий за ролями у фільмах "Мій власний штат Айдахо" та "Тіло для Франкенштейна", помер у віці 81 року24 листопада, 08:11 • 115106 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Х-47М2 «Кинджал»
Економіст (журнал)
Financial Times

Запаси води в Європі виснажуються через кліматичні зміни - Guardian

Київ • УНН

 • 50 перегляди

Новий аналіз супутникових даних за два десятиліття показав виснаження запасів прісної води в Південній та Центральній Європі. Вчені зазначають, що це є наслідком кліматичних змін та "тривожним сигналом" для політиків.

Запаси води в Європі виснажуються через кліматичні зміни - Guardian

Величезні запаси води в Європі виснажуються, як показує новий аналіз, проведений на основі двох десятиліть супутникових даних, при цьому запаси прісної води скорочуються в південній та центральній Європі, від Іспанії та Італії до Польщі та деяких частин Великої Британії. Про це пише The Guardian, передає УНН.

Деталі

Як пише видання, учені з Університетського коледжу Лондона у співпраці з Watershed Investigations проаналізували дані супутників за 2002-2024 роки, які відстежують зміни гравітаційного поля Землі, які зафіксували, що величезні запаси води в Європі виснажуються, а при цьому запаси прісної води скорочуються в південній та центральній Європі, від Іспанії та Італії до Польщі та деяких частин Великої Британії.

"Результати дослідження свідчать про разючий дисбаланс: північ і північний захід Європи, зокрема Скандинавія, частини Великої Британії та Португалії, стають більш вологими, тоді як великі території півдня та південного сходу, включаючи частини Великої Британії, Іспанії, Італії, Франції, Швейцарії, Німеччини, Румунії та України, висихають", - пише видання.

За словами вчених, у даних можна побачити кліматичні зміни.

"Коли ми порівнюємо загальні дані про наземні запаси води з кліматичними наборами даних, тенденції загалом корелюють", - заявляють вчені.

Це має стати "тривожним сигналом" для політиків, які досі скептично ставляться до скорочення викидів.

"Ми більше не говоримо про обмеження потепління до 1,5°C, ми, імовірно, рухаємося до підвищення температури на 2°C вище доіндустріального рівня, і тепер ми спостерігаємо наслідки. Загалом, на заході стає вологіше, тоді як на сході - сухіше, і цей сигнал посилюється. Хоча загальна кількість опадів може бути стабільною або навіть дещо зростати, картина змінюється. Ми спостерігаємо сильніші зливи та триваліші посухи, особливо влітку", - додають вчені.

Грунтові води вважаються більш стійкими до клімату, ніж поверхневі, але сильні літні зливи часто означають, що більше води втрачається через стік та раптові повені, тоді як зимовий сезон поповнення ґрунтових вод може скорочуватися.

Англії загрожує найгірша посуха за десятиліття наступного року - The Guardian09.11.25, 10:18 • 9849 переглядiв

Павло Башинський

Новини СвітуПогода та довкілля
Дощі в Україні
The Guardian
Швейцарія
Франція
Велика Британія
Італія
Іспанія
Європа
Німеччина
Португалія
Румунія
Україна
Польща