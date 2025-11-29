Запаси води в Європі виснажуються через кліматичні зміни - Guardian

Величезні запаси води в Європі виснажуються, як показує новий аналіз, проведений на основі двох десятиліть супутникових даних, при цьому запаси прісної води скорочуються в південній та центральній Європі, від Іспанії та Італії до Польщі та деяких частин Великої Британії. Про це пише The Guardian, передає УНН.

Деталі

Як пише видання, учені з Університетського коледжу Лондона у співпраці з Watershed Investigations проаналізували дані супутників за 2002-2024 роки, які відстежують зміни гравітаційного поля Землі, які зафіксували, що величезні запаси води в Європі виснажуються, а при цьому запаси прісної води скорочуються в південній та центральній Європі, від Іспанії та Італії до Польщі та деяких частин Великої Британії.

"Результати дослідження свідчать про разючий дисбаланс: північ і північний захід Європи, зокрема Скандинавія, частини Великої Британії та Португалії, стають більш вологими, тоді як великі території півдня та південного сходу, включаючи частини Великої Британії, Іспанії, Італії, Франції, Швейцарії, Німеччини, Румунії та України, висихають", - пише видання.

За словами вчених, у даних можна побачити кліматичні зміни.

"Коли ми порівнюємо загальні дані про наземні запаси води з кліматичними наборами даних, тенденції загалом корелюють", - заявляють вчені.

Це має стати "тривожним сигналом" для політиків, які досі скептично ставляться до скорочення викидів.

"Ми більше не говоримо про обмеження потепління до 1,5°C, ми, імовірно, рухаємося до підвищення температури на 2°C вище доіндустріального рівня, і тепер ми спостерігаємо наслідки. Загалом, на заході стає вологіше, тоді як на сході - сухіше, і цей сигнал посилюється. Хоча загальна кількість опадів може бути стабільною або навіть дещо зростати, картина змінюється. Ми спостерігаємо сильніші зливи та триваліші посухи, особливо влітку", - додають вчені.

Грунтові води вважаються більш стійкими до клімату, ніж поверхневі, але сильні літні зливи часто означають, що більше води втрачається через стік та раптові повені, тоді як зимовий сезон поповнення ґрунтових вод може скорочуватися.

Англії загрожує найгірша посуха за десятиліття наступного року - The Guardian