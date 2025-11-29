$42.190.00
ukenru
11:00
"Рассчитываем, что результаты встреч в Женеве будут сейчас доработаны": Зеленский назвал задачи делегации во главе с Умеровым в США
10:28
Генштаб подтвердил поражение Афипского НПЗ, авиаремонтного завода и других объектов оккупантов
08:59
Над Украиной обезврежено 558 из 596 запущенных рф дронов и 19 из 36 ракет, включая "Кинжал"
07:54
рф атаковала энергетику в Киеве и 5 областях: более полумиллиона потребителей без света
29 ноября, 02:21
"Я не хочу создавать проблем для Зеленского, поэтому отправляюсь на фронт" - Ермак после увольнения и обысковPhoto
28 ноября, 20:59
Встречу с посланником Трампа и американской делегацией вместо Ермака проведет Рустем Умеров – FT
28 ноября, 15:39
В ближайшее время с американской стороной встретятся представители украинского МИД, СНБО и разведки - Зеленский
28 ноября, 15:22
Глава ОП Ермак уходит в отставку - Зеленский
Эксклюзив
28 ноября, 13:56
"Репарационный" кредит для Украины: стоит ли ожидать и как он связан с мирным планом
Эксклюзив
28 ноября, 13:08
Будут ли в Киеве сокращать комендантский час на новогодние праздники? Ответ КГГА и КМВА
Запасы воды в Европе истощаются из-за климатических изменений - Guardian

Киев • УНН

 20 просмотра

Новый анализ спутниковых данных за два десятилетия показал истощение запасов пресной воды в Южной и Центральной Европе. Ученые отмечают, что это является следствием климатических изменений и "тревожным сигналом" для политиков.

Запасы воды в Европе истощаются из-за климатических изменений - Guardian

Огромные запасы воды в Европе истощаются, как показывает новый анализ, проведенный на основе двух десятилетий спутниковых данных, при этом запасы пресной воды сокращаются в южной и центральной Европе, от Испании и Италии до Польши и некоторых частей Великобритании. Об этом пишет The Guardian, передает УНН.

Детали

Как пишет издание, ученые из Университетского колледжа Лондона в сотрудничестве с Watershed Investigations проанализировали данные спутников за 2002-2024 годы, которые отслеживают изменения гравитационного поля Земли, которые зафиксировали, что огромные запасы воды в Европе истощаются, а при этом запасы пресной воды сокращаются в южной и центральной Европе, от Испании и Италии до Польши и некоторых частей Великобритании.

"Результаты исследования свидетельствуют о поразительном дисбалансе: север и северо-запад Европы, в частности Скандинавия, части Великобритании и Португалии, становятся более влажными, тогда как большие территории юга и юго-востока, включая части Великобритании, Испании, Италии, Франции, Швейцарии, Германии, Румынии и Украины, высыхают", - пишет издание.

По словам ученых, в данных можно увидеть климатические изменения.

"Когда мы сравниваем общие данные о наземных запасах воды с климатическими наборами данных, тенденции в целом коррелируют", - заявляют ученые.

Это должно стать "тревожным сигналом" для политиков, которые до сих пор скептически относятся к сокращению выбросов.

"Мы больше не говорим об ограничении потепления до 1,5°C, мы, вероятно, движемся к повышению температуры на 2°C выше доиндустриального уровня, и теперь мы наблюдаем последствия. В целом, на западе становится влажнее, тогда как на востоке - суше, и этот сигнал усиливается. Хотя общее количество осадков может быть стабильным или даже несколько возрастать, картина меняется. Мы наблюдаем более сильные ливни и более длительные засухи, особенно летом", - добавляют ученые.

Грунтовые воды считаются более устойчивыми к климату, чем поверхностные, но сильные летние ливни часто означают, что больше воды теряется из-за стока и внезапных наводнений, тогда как зимний сезон пополнения грунтовых вод может сокращаться.

Англии грозит худшая за десятилетия засуха в следующем году - The Guardian
09.11.25, 10:18

Павел Башинский

Новости МираПогода и окружающая среда
Дожди в Украине
Хранитель
Швейцария
Франция
Великобритания
Италия
Испания
Европа
Германия
Португалия
Румыния
Украина
Польша