Запасы воды в Европе истощаются из-за климатических изменений - Guardian

Огромные запасы воды в Европе истощаются, как показывает новый анализ, проведенный на основе двух десятилетий спутниковых данных, при этом запасы пресной воды сокращаются в южной и центральной Европе, от Испании и Италии до Польши и некоторых частей Великобритании. Об этом пишет The Guardian, передает УНН.

Детали

Как пишет издание, ученые из Университетского колледжа Лондона в сотрудничестве с Watershed Investigations проанализировали данные спутников за 2002-2024 годы, которые отслеживают изменения гравитационного поля Земли, которые зафиксировали, что огромные запасы воды в Европе истощаются, а при этом запасы пресной воды сокращаются в южной и центральной Европе, от Испании и Италии до Польши и некоторых частей Великобритании.

"Результаты исследования свидетельствуют о поразительном дисбалансе: север и северо-запад Европы, в частности Скандинавия, части Великобритании и Португалии, становятся более влажными, тогда как большие территории юга и юго-востока, включая части Великобритании, Испании, Италии, Франции, Швейцарии, Германии, Румынии и Украины, высыхают", - пишет издание.

По словам ученых, в данных можно увидеть климатические изменения.

"Когда мы сравниваем общие данные о наземных запасах воды с климатическими наборами данных, тенденции в целом коррелируют", - заявляют ученые.

Это должно стать "тревожным сигналом" для политиков, которые до сих пор скептически относятся к сокращению выбросов.

"Мы больше не говорим об ограничении потепления до 1,5°C, мы, вероятно, движемся к повышению температуры на 2°C выше доиндустриального уровня, и теперь мы наблюдаем последствия. В целом, на западе становится влажнее, тогда как на востоке - суше, и этот сигнал усиливается. Хотя общее количество осадков может быть стабильным или даже несколько возрастать, картина меняется. Мы наблюдаем более сильные ливни и более длительные засухи, особенно летом", - добавляют ученые.

Грунтовые воды считаются более устойчивыми к климату, чем поверхностные, но сильные летние ливни часто означают, что больше воды теряется из-за стока и внезапных наводнений, тогда как зимний сезон пополнения грунтовых вод может сокращаться.

