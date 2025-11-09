Англии грозит худшая за десятилетия засуха в следующем году - The Guardian

ukenru
Эксклюзив
08:00 • 4896 просмотра
Зима 2025–2026: какие цвета будут в моде в этом сезонеPhoto
8 ноября, 17:24 • 27170 просмотра
Дело "Северных потоков": Лубинец обратился в Минюст Италии из-за нарушения прав и голодовки украинца КузнецоваPhoto
8 ноября, 16:00 • 46150 просмотра
Завтра в большинстве регионов Украины запланированы отключения: сколько очередей будет без света
8 ноября, 14:50 • 44197 просмотра
"Мы остановились. Сейчас - ноль генерации": все ТЭС "Центрэнерго" прекратили работу после ночной атаки рф
8 ноября, 14:33 • 49337 просмотра
Въезд и выезд за границу возобновлены: началось оформление граждан и авто
8 ноября, 08:59 • 68028 просмотра
рф ударила по энергетике в 5 областях, есть аварийные отключения, сложнее всего в Харьковской, Сумской и Полтавской областях - Минэнерго
Эксклюзив
8 ноября, 08:00 • 111478 просмотра
Управление электросамокатом в нетрезвом виде: адвокат рассказал, какая ответственность предусмотрена
7 ноября, 17:00 • 108985 просмотра
5 фильмов о доисторической культуре: что посмотреть в эти выходныеVideo
Эксклюзив
7 ноября, 15:32 • 147115 просмотра
Женщины и деньги: почему будущее финансов имеет женское лицо
Эксклюзив
7 ноября, 14:58 • 106212 просмотра
Праздники приближаются: какая еда подорожает больше всего к Новому году
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Рыбаки из Европы отправляют в Украину рыболовные сети для защиты от российских дронов8 ноября, 22:38 • 7844 просмотра
Украина готовится к развертыванию Сети единства совместно с ЕС: где откроют первые центры8 ноября, 23:08 • 15737 просмотра
Укрзалізниця отменяет ряд рейсовых поездов на 9 ноября9 ноября, 00:37 • 22489 просмотра
Итальянский сенатор Карло Календа сделал татуировку с гербом УкраиныPhoto02:55 • 11367 просмотра
В Киеве открыли памятный знак Десантно-штурмовым войскамPhoto05:27 • 6008 просмотра
публикации
Зима 2025–2026: какие цвета будут в моде в этом сезонеPhoto
Эксклюзив
08:00 • 4904 просмотра
Управление электросамокатом в нетрезвом виде: адвокат рассказал, какая ответственность предусмотрена
Эксклюзив
8 ноября, 08:00 • 111482 просмотра
Женщины и деньги: почему будущее финансов имеет женское лицо
Эксклюзив
7 ноября, 15:32 • 147118 просмотра
Праздники приближаются: какая еда подорожает больше всего к Новому году
Эксклюзив
7 ноября, 14:58 • 106213 просмотра
Российский след в решении отстраненного главы Государственной авиационной службы Бильчука: почему служебная проверка вышла за пределы стандартной процедурыPhoto
Эксклюзив
7 ноября, 13:59 • 83995 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Джо Байден
Андрей Гнатов
Рафаэль Гросси
Актуальные места
Украина
Великобритания
Соединённые Штаты
Бельгия
Донецкая область
Реклама
УНН Lite
Одни из самых "крутых" киноавтомобилей Голливуда выставляют на аукционPhoto8 ноября, 14:30 • 18690 просмотра
Экс-жена магната недвижимости Майкла Фукса просит суд Британии отправить бизнесмена в тюрьмуPhoto7 ноября, 17:09 • 43437 просмотра
5 фильмов о доисторической культуре: что посмотреть в эти выходныеVideo7 ноября, 17:00 • 108987 просмотра
"Вайб-кодинг" стало словом 2025 года по версии Collins: что оно означает7 ноября, 11:01 • 48588 просмотра
Принц Гарри извинился перед Канадой за кепку «Доджерс» на матче World Series 20257 ноября, 09:56 • 56887 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Хранитель
Фильм

Англии грозит худшая за десятилетия засуха в следующем году - The Guardian

Киев • УНН

 • 330 просмотра

Это может привести к радикальным ограничениям водопотребления. Водоснабжающие компании и правительство разрабатывают планы действий на случай чрезвычайной ситуации.

Англии грозит худшая за десятилетия засуха в следующем году - The Guardian

Жителям Англии грозит худшая за десятилетия засуха в следующем году. Водоснабжающие компании и правительство разрабатывают планы действий на случай чрезвычайной ситуации, сообщает УНН со ссылкой на The Guardian.

Подробности

Руководители одной из крупнейших водоснабжающих компаний заявили в интервью, что они очень обеспокоены перспективой зимы с ниже среднего количеством осадков. По прогнозу Метеорологической службы Великобритании, это вполне вероятно.

Они отметили, что в таком случае дефицит воды будет означать принятие радикальных мер по ограничению водопотребления, "выходящих за рамки запрета на использование шлангов".

Кроме того, подземные воды восстанавливаются значительно дольше, чем водохранилища, и ситуация в Англии все еще остается нестабильной, несмотря на недавние осадки, сообщает The Guardian.

Если в начале следующего года засуха произойдет, а весна и лето будут с количеством осадков ниже среднего, Англия рискует остаться без воды, говорится в публикации.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что из-за засушливого лета и низкого урожая в Европе и Украине выросли цены на подсолнечное масло. Эксперты прогнозируют, что производство масла в 2025–2026 годах будет ниже среднего показателя последних пяти лет.

Евгений Устименко

ОбществоНовости Мира
Дожди в Украине
Хранитель
Англия
Европа
Украина