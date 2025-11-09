Англии грозит худшая за десятилетия засуха в следующем году - The Guardian
Киев • УНН
Это может привести к радикальным ограничениям водопотребления. Водоснабжающие компании и правительство разрабатывают планы действий на случай чрезвычайной ситуации.
Жителям Англии грозит худшая за десятилетия засуха в следующем году. Водоснабжающие компании и правительство разрабатывают планы действий на случай чрезвычайной ситуации, сообщает УНН со ссылкой на The Guardian.
Подробности
Руководители одной из крупнейших водоснабжающих компаний заявили в интервью, что они очень обеспокоены перспективой зимы с ниже среднего количеством осадков. По прогнозу Метеорологической службы Великобритании, это вполне вероятно.
Они отметили, что в таком случае дефицит воды будет означать принятие радикальных мер по ограничению водопотребления, "выходящих за рамки запрета на использование шлангов".
Кроме того, подземные воды восстанавливаются значительно дольше, чем водохранилища, и ситуация в Англии все еще остается нестабильной, несмотря на недавние осадки, сообщает The Guardian.
Если в начале следующего года засуха произойдет, а весна и лето будут с количеством осадков ниже среднего, Англия рискует остаться без воды, говорится в публикации.
Напомним
