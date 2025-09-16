Ціни на соняшникову олію в Європі та Україні різко зросли через посушливе літо - Вloomberg

Через те що у Європі не очікують високого врожаю соняшника та через посушливе літо, ціни на соняшникову олію різко зростають. Експерти прогнозують, що виробництво олії у 2025–2026 роках буде нижчим за середній показник останніх п’яти років. Про це повідомляє Вloomberg, пише УНН.

Деталі

Як інформує відділ моніторингу сільськогосподарських ресурсів ЄС, "значною мірою через посуху на півдні, де вирощується більшість соняшнику", врожайність в Україні може впасти нижче середнього.

Провідним європейським виробником соняшникової олії вважається Франція, але і вона очікує скорочення виробництва на 15% порівняно з середнім показником за п’ять років. Про це повідомили у французькому міністерстві сільського господарства.

У найкращому випадку це буде поганий урожай, а в гіршому – катастрофічний (близько 8,3 млн тонн – ред.) - зазначив аналітик Вінсент Браак.

Дані Commodity3 свідчать, що ціни у французьких портах зараз близькі до найвищих рівнів з листопада 2022 року, а в Україні торги відбуваються поблизу п’ятимісячного максимуму.

Зростання цін відображає побоювання щодо дефіциту виробництва, адже на Україну та ЄС разом припадає близько 40% світового врожаю соняшнику, зазначає Міністерство сільського господарства США.

Індекс ключових продовольчих товарів ФАО показує, що ціни на рослинну олію досягли найвищого рівня з липня 2022 року, що підсилює тиск на інфляцію продуктів, яка вже перебуває на дворічному максимумі.

Зазвичай ми б зараз бачили покриття на рівні 50%, 60% - каже Кайл Голланд, старший ринковий репортер Expana.

Також він зазначив, що зараз закупівлі для покриття попиту до грудня можуть становити лише близько 30%, і деякі виробники починають змінювати рецептуру продуктів, для зменшення використання олії із соняшнику.

UkrAgroConsult повідомляє, що в Україні збір врожаю йде повільно, проте "зі зростанням темпів збору врожаю на півночі та заході врожайність покращується". Посівні площі розширюють, а отже, в Україні урожай протягом наступних років може збільшитися.

У Європі збір врожаю триває активно, але ранні врожаї та вміст олії залишаються низькими.

Хоча й можливі сюрпризи від пізніших врожаїв - додає Вінсент Браак.

