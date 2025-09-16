Ціни на соняшникову олію в Європі та Україні різко зросли через посушливе літо - Вloomberg

$41.230.05
48.500.10
ukenru
Ексклюзив
14:08 • 1018 перегляди
КМУ продовжив строки службового розслідування щодо тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука ще на місяць – джерело
12:18 • 8544 перегляди
Відомого песика Мішу більше не впускають у столичне метро під час обстрілів - зоозахисникиPhoto
10:17 • 17809 перегляди
У ЄС ухвалили рекомендацію щодо виходу українців з тимчасового захисту: що передбачає
Ексклюзив
10:07 • 31008 перегляди
Економіст про Держбюджет-2026: питання не як поділити, а як зібрати кошти, які "намалювали"
Ексклюзив
09:54 • 19009 перегляди
У Кривому Розі в каналізації знайшли тіло немовляти
Ексклюзив
09:19 • 30835 перегляди
Інвестиції в дорогоцінне каміння: досвід України крізь призму світових трендів
16 вересня, 08:08 • 30956 перегляди
Ліга чемпіонів повертається: розклад матчів першого туру
16 вересня, 07:46 • 15533 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ у рф
Ексклюзив
16 вересня, 07:30 • 35578 перегляди
Digital detox: як зменшити час, проведений за гаджетамиPhoto
16 вересня, 06:54 • 23445 перегляди
Трамп, імовірно, зустрінеться з Зеленським наступного тижня у Нью-Йорку - Рубіо
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+25°
3.6м/с
26%
751мм
Популярнi новини
Сікорський заявив главі МЗС Китаю про необхідність поважати суверенітет і цілісність України16 вересня, 06:21 • 11767 перегляди
Потрібно зробити все, щоб бути готовими до війни - Навроцький16 вересня, 06:42 • 17710 перегляди
ГУР розкрило іноземні деталі та "начинку" російського дрона "Герань-3"16 вересня, 07:02 • 25293 перегляди
ЄС відклав розгляд питання 19-го пакету санкцій проти росії - Politico16 вересня, 07:25 • 30245 перегляди
Що наобіцяв путін Трампу за останні пів року - відповідь МЗС України10:48 • 14732 перегляди
Публікації
Ворог бʼє по логістичних складах. Що відомо про удар шахеда на Київщині12:55 • 9104 перегляди
Економіст про Держбюджет-2026: питання не як поділити, а як зібрати кошти, які "намалювали"
Ексклюзив
10:07 • 31004 перегляди
Інвестиції в дорогоцінне каміння: досвід України крізь призму світових трендів
Ексклюзив
09:19 • 30830 перегляди
Ліга чемпіонів повертається: розклад матчів першого туру16 вересня, 08:08 • 30951 перегляди
Digital detox: як зменшити час, проведений за гаджетамиPhoto
Ексклюзив
16 вересня, 07:30 • 35574 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Руслан Кравченко
Дональд Туск
Урсула фон дер Ляєн
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Польща
Німеччина
Реклама
УНН Lite
Coachella 2026 оголосила хедлайнерів: Бібер, Карпентер, Karol G та Anyma14:15 • 280 перегляди
На концерт Пивоварова у Нью-Йорку увірвалася поліція та зупинила виступVideo12:26 • 9988 перегляди
Премія "Еммі": зірка серіалу "Юнацтво" став наймолодшим лауреатом в історії вручення. Список переможцівPhoto15 вересня, 08:11 • 45373 перегляди
Акції виробника Labubu впали найбільше з квітня: у чому причина15 вересня, 07:06 • 44539 перегляди
В Румунії встановили світовий рекорд, створивши стіл довжиною 2,7 кмPhoto14 вересня, 09:45 • 49291 перегляди
Актуальне
TikTok
БМ-30 «Смерч»
The New York Times
Свіфт
Північний потік

Ціни на соняшникову олію в Європі та Україні різко зросли через посушливе літо - Вloomberg

Київ • УНН

 • 62 перегляди

Ціни на соняшникову олію зростають через очікувано низький врожай у Європі та посушливе літо, що призводить до скорочення виробництва. Експерти прогнозують, що виробництво олії у 2025–2026 роках буде нижчим за середній показник останніх п’яти років.

Ціни на соняшникову олію в Європі та Україні різко зросли через посушливе літо - Вloomberg

Через те що у Європі не очікують високого врожаю соняшника та через посушливе літо, ціни на соняшникову олію різко зростають. Експерти прогнозують, що виробництво олії у 2025–2026 роках буде нижчим за середній показник останніх п’яти років. Про це повідомляє Вloomberg, пише УНН.

Деталі

Як інформує відділ моніторингу сільськогосподарських ресурсів ЄС, "значною мірою через посуху на півдні, де вирощується більшість соняшнику", врожайність в Україні може впасти нижче середнього.

Провідним європейським виробником соняшникової олії вважається Франція, але і вона очікує скорочення виробництва на 15% порівняно з середнім показником за п’ять років. Про це повідомили у французькому міністерстві сільського господарства.

У найкращому випадку це буде поганий урожай, а в гіршому – катастрофічний (близько 8,3 млн тонн – ред.) 

- зазначив аналітик Вінсент Браак.

Дані Commodity3 свідчать, що ціни у французьких портах зараз близькі до найвищих рівнів з листопада 2022 року, а в Україні торги відбуваються поблизу п’ятимісячного максимуму. 

Інфляція у серпні сповільнилася до 13,2%: що відбувається із цінами на одяг та харчі11.09.25, 20:00 • 3233 перегляди

Зростання цін відображає побоювання щодо дефіциту виробництва, адже на Україну та ЄС разом припадає близько 40% світового врожаю соняшнику, зазначає Міністерство сільського господарства США.

Індекс ключових продовольчих товарів ФАО показує, що ціни на рослинну олію досягли найвищого рівня з липня 2022 року, що підсилює тиск на інфляцію продуктів, яка вже перебуває на дворічному максимумі. 

Зазвичай ми б зараз бачили покриття на рівні 50%, 60%

- каже Кайл Голланд, старший ринковий репортер Expana. 

Також він зазначив, що зараз закупівлі для покриття попиту до грудня можуть становити лише близько 30%, і деякі виробники починають змінювати рецептуру продуктів, для зменшення використання олії із соняшнику.

UkrAgroConsult повідомляє, що в Україні збір врожаю йде повільно, проте "зі зростанням темпів збору врожаю на півночі та заході врожайність покращується". Посівні площі розширюють, а отже, в Україні урожай протягом наступних років може збільшитися. 

У Європі збір врожаю триває активно, але ранні врожаї та вміст олії залишаються низькими. 

Хоча й можливі сюрпризи від пізніших врожаїв

- додає Вінсент Браак.

В Україні стрімко дорожчають тепличні помідори: яка причина08.09.25, 13:39 • 3933 перегляди

Степан Гафтко

ЕкономікаНовини Світу
Bloomberg
Франція
Україна