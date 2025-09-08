В Україні стрімко дорожчають тепличні помідори: яка причина
Київ • УНН
Ціни на тепличні помідори в Україні зросли на 23% за тиждень, досягнувши 30-50 грн/кг. Причиною є скорочення пропозиції та стабільний попит, а також подорожчання ґрунтових помідорів.
З початком осені ціни на тепличні помідори в Україні зросли на 23% за останній тиждень і нині коливаються в межах 30–50 грн/кг. Аналітики пояснюють подорожчання скороченням пропозиції та водночас стабільним попитом, пише УНН із посиланням на аналітиків East Fruit.
Деталі
Як зазначають виробники, "зростання цін у даному сегменті зумовлене насамперед загальним скороченням пропозиції продукції на ринку". При цьому попит на ці овочі за їхніми словами залишається досить стабільним, що також підтримує ціни.
Так, на цей час українські виробники згодні відвантажувати тепличні помідори не дешевше за 30-50 грн/кг ($0,73-1,21/кг), що в середньому на 23% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня - ідеться у звіті.
Представники тепличних господарств пояснюють зростання цін пожвавленням попиту на внутрішньому ринку - дедалі активніше томати закуповують місцеві роздрібні мережі та гуртові компанії. Додатково ціни підтримує й подорожчання ґрунтових помідорів, спричинене сезонними чинниками
Втім, як вказують аналітики попри подорожчання сьогодні тепличний томат в Україні коштує в середньому на 25% дешевше, ніж на початку вересня 2024 року.
