В Україні стрімко дорожчають тепличні помідори: яка причина

$41.220.13
48.160.03
ukenru
Ексклюзив
09:57 • 2844 перегляди
Кіберкорпус ГУР заблокував паливні картки на росії та "поклав" десятки ворожих онлайн-ресурсів Photo
Ексклюзив
08:37 • 8836 перегляди
Гривня на стероїдах: чому вересень традиційно є місяцем валютного оптимізму та чого чекати на ринку валют
06:26 • 15553 перегляди
росія і білорусь можуть напасти на НАТО в рамках навчань "запад-2025": під загрозою - Сувальський коридор
8 вересня, 00:43 • 21178 перегляди
У понеділок лідери Європи прибудуть у США для обговорення угоди щодо України - Трамп
7 вересня, 16:45 • 35769 перегляди
Трамп готовий до нового етапу санкцій проти росії - Reuters
7 вересня, 05:47 • 59209 перегляди
росія вперше за час війни атакувала будівлю Кабміну: на верхніх поверхах пожежа (фото)Photo
6 вересня, 19:15 • 73782 перегляди
Положення про посилення покарання для військових за непокору виключать із законопроєкту - Міноборони
Ексклюзив
6 вересня, 12:37 • 79399 перегляди
Нардепа Христенка, якого підозрюють у держзраді, затримали та арештували
Ексклюзив
6 вересня, 10:49 • 122142 перегляди
Повне місячне затемнення 7 вересня у знаку Риб: що очікує на кожен знак зодіаку
6 вересня, 06:10 • 103766 перегляди
Свято Різдва Пресвятої Богородиці 8 вересня: головні традиції і заборониPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+25°
3.8м/с
46%
754мм
Популярнi новини
З військових нібито вимагають кошти на одному зі збірних пунктів: з'явилася реакція Сухопутних військ ЗСУ8 вересня, 01:49 • 17149 перегляди
Навіть корупційні злочини не завжди підслідні НАБУ та не завжди підсудні ВАКСу або як виникають підстави для скасування рішення судуPhoto05:30 • 19950 перегляди
Як позбутись мурах в квартирі, на городі та саду: порадиPhoto06:30 • 18718 перегляди
Лауреати премії MTV VMAs 2025: серед переможців Леді Гага та Аріана Гранде06:53 • 19938 перегляди
"Жахливо": Трамп відреагував на вбивство 23-річної українки у СШАVideo09:27 • 10555 перегляди
Публікації
Лауреати премії MTV VMAs 2025: серед переможців Леді Гага та Аріана Гранде06:53 • 20071 перегляди
Як позбутись мурах в квартирі, на городі та саду: порадиPhoto06:30 • 18817 перегляди
Навіть корупційні злочини не завжди підслідні НАБУ та не завжди підсудні ВАКСу або як виникають підстави для скасування рішення судуPhoto05:30 • 20040 перегляди
Повне місячне затемнення 7 вересня у знаку Риб: що очікує на кожен знак зодіаку
Ексклюзив
6 вересня, 10:49 • 122142 перегляди
Свято Різдва Пресвятої Богородиці 8 вересня: головні традиції і заборониPhoto6 вересня, 06:10 • 103766 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Олена Сосєдка
Сі Цзіньпін
Олександр Сирський
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Державний кордон України
Донецька область
Реклама
УНН Lite
Лауреати премії MTV VMAs 2025: серед переможців Леді Гага та Аріана Гранде06:53 • 20080 перегляди
Джессі Джей повернулася на сцену після операції з лікування раку: вона виступила разом із дворічним синомPhoto7 вересня, 08:47 • 25112 перегляди
Тисячу разів "так": блогерка Квіткова виходить заміж за футболіста "Динамо" БражкаPhotoVideo6 вересня, 18:22 • 30117 перегляди
Вікторія Бекхем зізналася у боротьбі з вугрями: "Я дуже соромилася сильної висипки"4 вересня, 10:35 • 62057 перегляди
5 історичних фільмів про середньовіччя: що подивитись вересневими вихіднимиVideo4 вересня, 09:16 • 119124 перегляди
Актуальне
Фейкові новини
Безпілотний літальний апарат
The Guardian
Свіфт
Brent

В Україні стрімко дорожчають тепличні помідори: яка причина

Київ • УНН

 • 18 перегляди

Ціни на тепличні помідори в Україні зросли на 23% за тиждень, досягнувши 30-50 грн/кг. Причиною є скорочення пропозиції та стабільний попит, а також подорожчання ґрунтових помідорів.

В Україні стрімко дорожчають тепличні помідори: яка причина

З початком осені ціни на тепличні помідори в Україні зросли на 23% за останній тиждень і нині коливаються в межах 30–50 грн/кг. Аналітики пояснюють подорожчання скороченням пропозиції та водночас стабільним попитом, пише УНН із посиланням на аналітиків East Fruit.

Деталі

Як зазначають виробники, "зростання цін у даному сегменті зумовлене насамперед загальним скороченням пропозиції продукції на ринку". При цьому попит на ці овочі за їхніми словами залишається досить стабільним, що також підтримує ціни.

Так, на цей час українські виробники згодні відвантажувати тепличні помідори не дешевше за 30-50 грн/кг ($0,73-1,21/кг), що в середньому на 23% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня - ідеться у звіті.

Представники тепличних господарств пояснюють зростання цін пожвавленням попиту на внутрішньому ринку - дедалі активніше томати закуповують місцеві роздрібні мережі та гуртові компанії. Додатково ціни підтримує й подорожчання ґрунтових помідорів, спричинене сезонними чинниками 

- йдеться у публікації.

Втім, як вказують аналітики попри подорожчання сьогодні тепличний томат в Україні коштує в середньому на 25% дешевше, ніж на початку вересня 2024 року.

Яблука дешевшають, але залишаються рекордно дорогими: новий урожай 2025 року обвалив ціни на 12% за тиждень22.08.25, 10:21 • 3685 переглядiв

Альона Уткіна

ЕкономікаАгроновини
Україна