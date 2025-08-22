Яблука дешевшають, але залишаються рекордно дорогими: новий урожай 2025 року обвалив ціни на 12% за тиждень
Київ • УНН
Ціни на яблука нового врожаю в Україні впали на 12% за тиждень. Гуртові партії продаються за 35-45 грн/кг через низький попит та надлишок торішніх яблук.
В Україні стрімко дешевшають яблука нового врожаю: лише за перший тиждень активного збору ціни впали в середньому на 12%. Нині гуртові партії реалізуються в межах 35-45 грн/кг ($0,85–1,09/кг) залежно від сорту та обсягів, повідомляють аналітики East Fruit, пише УНН.
Деталі
Попит на літні сорти слабкий, тоді як ринки ще переповнені торішніми яблуками з Польщі.
Основна причина падіння - низький попит на літні сорти. Оптові компанії та торгівельні мережі продовжують активно реалізовувати минулорічні яблука, зокрема імпортовані з Польщі, що додатково знижує зацікавлення у свіжому врожаї.
Водночас на ринку спостерігається сезонне зростання пропозиції від українських господарств. Це створює дисбаланс: попит від експортерів і внутрішніх покупців залишається слабким, а пропозиція стрімко зростає.
Цікаво, що навіть попри зниження цін, сьогоднішні яблука продаються в 2,2 рази дорожче, ніж у цей же період 2024 року. Таким чином, для споживачів вони все ще залишаються дорогим продуктом, а для виробників – ризиком невигідного продажу в умовах надлишкової пропозиції.
