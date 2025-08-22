$41.380.02
05:52 • 3368 перегляди
Україна повернула ще 65 застряглих на російсько-грузинському кордоні громадян - МЗС
01:26 • 14417 перегляди
Трамп змінює риторику: Україна має перейти в наступ - CNNPhoto
21 серпня, 14:24 • 30682 перегляди
Defence City прийнято – яка ситуація з резидентством української авіації?
Ексклюзив
21 серпня, 12:55 • 32547 перегляди
Втручання Кабміну у маркетингові угоди між фармвиробниками та аптеками загрожує конкуренції та розвитку сфери - Американська торгівельна палата
Ексклюзив
21 серпня, 12:13 • 39366 перегляди
Депутати оскаржать в КСУ закон, який позбавляє акціонерів банків, що перебувають в процесі ліквідації, доступу до правосуддя - нардеп
21 серпня, 11:27 • 22776 перегляди
Свириденко: уряд готує 155 шкіл до повернення до офлайн-навчання та обіцяє гарячі обіди для учнів з 1-го по 11-й класи
Ексклюзив
21 серпня, 10:22 • 33673 перегляди
Міністерство соцполітики, сім'ї та єдності продовжить роботу над платформою для українців за кордоном
21 серпня, 07:38 • 71942 перегляди
"Фламінго" з радіусом 3000 км: Зеленський розповів про успіхи української ракетної програми
21 серпня, 06:16 • 79222 перегляди
546 з 574 російських дронів та 31 з 40 ракет знешкоджено над Україною, у тому числі один з 4 "Кинджалів"
21 серпня, 05:30 • 81785 перегляди
Віцепрезидент США Венс: Європі доведеться взяти на себе "левову частку" витрат за гарантії безпеки для України
Яблука дешевшають, але залишаються рекордно дорогими: новий урожай 2025 року обвалив ціни на 12% за тиждень

Київ • УНН

 • 28 перегляди

Ціни на яблука нового врожаю в Україні впали на 12% за тиждень. Гуртові партії продаються за 35-45 грн/кг через низький попит та надлишок торішніх яблук.

Яблука дешевшають, але залишаються рекордно дорогими: новий урожай 2025 року обвалив ціни на 12% за тиждень

В Україні стрімко дешевшають яблука нового врожаю: лише за перший тиждень активного збору ціни впали в середньому на 12%. Нині гуртові партії реалізуються в межах 35-45 грн/кг ($0,85–1,09/кг) залежно від сорту та обсягів, повідомляють аналітики East Fruit, пише УНН.

Деталі

Попит на літні сорти слабкий, тоді як ринки ще переповнені торішніми яблуками з Польщі.

Основна причина падіння - низький попит на літні сорти. Оптові компанії та торгівельні мережі продовжують активно реалізовувати минулорічні яблука, зокрема імпортовані з Польщі, що додатково знижує зацікавлення у свіжому врожаї.

Водночас на ринку спостерігається сезонне зростання пропозиції від українських господарств. Це створює дисбаланс: попит від експортерів і внутрішніх покупців залишається слабким, а пропозиція стрімко зростає.

Цікаво, що навіть попри зниження цін, сьогоднішні яблука продаються в 2,2 рази дорожче, ніж у цей же період 2024 року. Таким чином, для споживачів вони все ще залишаються дорогим продуктом, а для виробників – ризиком невигідного продажу в умовах надлишкової пропозиції.

В Україні дешевшають кавуни: причини та що буде з цінами далі15.08.25, 14:31 • 6849 переглядiв

Степан Гафтко

ЕкономікаАгроновини
Україна
Польща