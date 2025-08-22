Яблоки дешевеют, но остаются рекордно дорогими: новый урожай 2025 года обвалил цены на 12% за неделю
Цены на яблоки нового урожая в Украине упали на 12% за неделю. Оптовые партии продаются по 35-45 грн/кг из-за низкого спроса и избытка прошлогодних яблок.
В Украине стремительно дешевеют яблоки нового урожая: только за первую неделю активного сбора цены упали в среднем на 12%. Сейчас оптовые партии реализуются в пределах 35-45 грн/кг ($0,85–1,09/кг) в зависимости от сорта и объемов, сообщают аналитики East Fruit, пишет УНН.
Спрос на летние сорта слабый, тогда как рынки еще переполнены прошлогодними яблоками из Польши.
Основная причина падения - низкий спрос на летние сорта. Оптовые компании и торговые сети продолжают активно реализовывать прошлогодние яблоки, в частности импортированные из Польши, что дополнительно снижает заинтересованность в свежем урожае.
В то же время на рынке наблюдается сезонный рост предложения от украинских хозяйств. Это создает дисбаланс: спрос от экспортеров и внутренних покупателей остается слабым, а предложение стремительно растет.
Интересно, что даже несмотря на снижение цен, сегодняшние яблоки продаются в 2,2 раза дороже, чем в этот же период 2024 года. Таким образом, для потребителей они все еще остаются дорогим продуктом, а для производителей – риском невыгодной продажи в условиях избыточного предложения.
