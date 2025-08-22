$41.380.02
05:52 • 3302 просмотра
Украина вернула еще 65 застрявших на российско-грузинской границе граждан - МИД
01:26 • 14363 просмотра
Трамп меняет риторику: Украина должна перейти в наступление - CNNPhoto
21 августа, 14:24 • 30612 просмотра
Defence City принят – какова ситуация с резидентством украинской авиации?
Эксклюзив
21 августа, 12:55 • 32511 просмотра
Вмешательство Кабмина в маркетинговые соглашения между фармпроизводителями и аптеками угрожает конкуренции и развитию сферы - Американская торговая палата
Эксклюзив
21 августа, 12:13 • 39305 просмотра
Депутаты обжалуют в КСУ закон, лишающий акционеров банков, находящихся в процессе ликвидации, доступа к правосудию - нардеп
21 августа, 11:27 • 22762 просмотра
Свириденко: правительство готовит 155 школ к возвращению к офлайн-обучению и обещает горячие обеды для учеников с 1-го по 11-й классы
Эксклюзив
21 августа, 10:22 • 33666 просмотра
Министерство социальной политики, семьи и единства продолжит работу над платформой для украинцев за рубежом
21 августа, 07:38 • 71940 просмотра
"Фламинго" с радиусом 3000 км: Зеленский рассказал об успехах украинской ракетной программы
21 августа, 06:16 • 79219 просмотра
546 из 574 российских дронов и 31 из 40 ракет обезврежены над Украиной, в том числе один из 4 "Кинжалов"
21 августа, 05:30 • 81783 просмотра
Вице-президент США Вэнс: Европе придется взять на себя "львиную долю" расходов по гарантиям безопасности для Украины
Яблоки дешевеют, но остаются рекордно дорогими: новый урожай 2025 года обвалил цены на 12% за неделю

Киев • УНН

 • 24 просмотра

Цены на яблоки нового урожая в Украине упали на 12% за неделю. Оптовые партии продаются по 35-45 грн/кг из-за низкого спроса и избытка прошлогодних яблок.

Яблоки дешевеют, но остаются рекордно дорогими: новый урожай 2025 года обвалил цены на 12% за неделю

В Украине стремительно дешевеют яблоки нового урожая: только за первую неделю активного сбора цены упали в среднем на 12%. Сейчас оптовые партии реализуются в пределах 35-45 грн/кг ($0,85–1,09/кг) в зависимости от сорта и объемов, сообщают аналитики East Fruit, пишет УНН.

Детали

Спрос на летние сорта слабый, тогда как рынки еще переполнены прошлогодними яблоками из Польши.

Основная причина падения - низкий спрос на летние сорта. Оптовые компании и торговые сети продолжают активно реализовывать прошлогодние яблоки, в частности импортированные из Польши, что дополнительно снижает заинтересованность в свежем урожае.

В то же время на рынке наблюдается сезонный рост предложения от украинских хозяйств. Это создает дисбаланс: спрос от экспортеров и внутренних покупателей остается слабым, а предложение стремительно растет.

Интересно, что даже несмотря на снижение цен, сегодняшние яблоки продаются в 2,2 раза дороже, чем в этот же период 2024 года. Таким образом, для потребителей они все еще остаются дорогим продуктом, а для производителей – риском невыгодной продажи в условиях избыточного предложения.

В Украине дешевеют арбузы: причины и что будет с ценами дальше15.08.2025, 14:31 • 6849 просмотров

Степан Гафтко

ЭкономикаАгроновости
Украина
Польша