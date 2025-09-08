В Украине стремительно дорожают тепличные помидоры: какова причина
Киев • УНН
Цены на тепличные помидоры в Украине выросли на 23% за неделю, достигнув 30-50 грн/кг. Причиной является сокращение предложения и стабильный спрос, а также подорожание грунтовых помидоров.
С началом осени цены на тепличные помидоры в Украине выросли на 23% за последнюю неделю и сейчас колеблются в пределах 30–50 грн/кг. Аналитики объясняют подорожание сокращением предложения и одновременно стабильным спросом, пишет УНН со ссылкой на аналитиков East Fruit.
Подробности
Как отмечают производители, "рост цен в данном сегменте обусловлен прежде всего общим сокращением предложения продукции на рынке". При этом спрос на эти овощи, по их словам, остается достаточно стабильным, что также поддерживает цены.
Так, в настоящее время украинские производители согласны отгружать тепличные помидоры не дешевле 30-50 грн/кг ($0,73-1,21/кг), что в среднем на 23% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели, — говорится в отчете.
Представители тепличных хозяйств объясняют рост цен оживлением спроса на внутреннем рынке — все активнее томаты закупают местные розничные сети и оптовые компании. Дополнительно цены поддерживает и подорожание грунтовых помидоров, вызванное сезонными факторами
Впрочем, как указывают аналитики, несмотря на подорожание, сегодня тепличный томат в Украине стоит в среднем на 25% дешевле, чем в начале сентября 2024 года.
