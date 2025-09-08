В Украине стремительно дорожают тепличные помидоры: какова причина

$41.220.13
Эксклюзив
09:57 • 2844 просмотра
Киберкорпус ГУР заблокировал топливные карты в россии и "положил" десятки вражеских онлайн-ресурсовPhoto
Эксклюзив
08:37 • 8834 просмотра
Гривна на стероидах: почему сентябрь традиционно является месяцем валютного оптимизма и чего ждать на рынке валют
06:26 • 15552 просмотра
россия и беларусь могут напасть на НАТО в рамках учений "запад-2025": под угрозой - Сувалкский коридор
8 сентября, 00:43 • 21177 просмотра
В понедельник лидеры Европы прибудут в США для обсуждения соглашения по Украине - Трамп
7 сентября, 16:45 • 35768 просмотра
Трамп готов к новому этапу санкций против россии - Reuters
7 сентября, 05:47 • 59208 просмотра
Россия впервые за время войны атаковала здание Кабмина: на верхних этажах пожар (фото)Photo
6 сентября, 19:15 • 73781 просмотра
Положение об ужесточении наказания для военных за неповиновение исключат из законопроекта - Минобороны
Эксклюзив
6 сентября, 12:37 • 79399 просмотра
Нардепа Христенко, которого подозревают в госизмене, задержали и арестовали
Эксклюзив
6 сентября, 10:49 • 122141 просмотра
Полное лунное затмение 7 сентября в знаке Рыб: что ожидает каждый знак зодиака
6 сентября, 06:10 • 103765 просмотра
Праздник Рождества Пресвятой Богородицы 8 сентября: главные традиции и запретыPhoto
С военных якобы требуют средства на одном из сборных пунктов: появилась реакция Сухопутных войск ВСУ
Даже коррупционные преступления не всегда подследственны НАБУ и не всегда подсудны ВАКСу, или как возникают основания для отмены решения суда
Как избавиться от муравьев в квартире, на огороде и в саду: советы
Лауреаты премии MTV VMAs 2025: среди победителей Леди Гага и Ариана Гранде
"Ужасно": Трамп отреагировал на убийство 23-летней украинки в США
Лауреаты премии MTV VMAs 2025: среди победителей Леди Гага и Ариана Гранде
Как избавиться от муравьев в квартире, на огороде и в саду: советы
Даже коррупционные преступления не всегда подследственны НАБУ и не всегда подсудны ВАКСу, или как возникают основания для отмены решения суда
Полное лунное затмение 7 сентября в знаке Рыб: что ожидает каждый знак зодиака
Эксклюзив
6 сентября, 10:49 • 122141 просмотра
Праздник Рождества Пресвятой Богородицы 8 сентября: главные традиции и запреты
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Елена Соседка
Си Цзиньпин
Александр Сырский
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Государственная граница Украины
Донецкая область
Лауреаты премии MTV VMAs 2025: среди победителей Леди Гага и Ариана Гранде
Джесси Джей вернулась на сцену после операции по лечению рака: она выступила вместе с двухлетним сыном
Тысячу раз "да": блогерша Квиткова выходит замуж за футболиста "Динамо" Бражко
Виктория Бекхэм призналась в борьбе с акне: "Я очень стеснялась сильной сыпи"
5 исторических фильмов о средневековье: что посмотреть в сентябрьские выходные
В Украине стремительно дорожают тепличные помидоры: какова причина

Киев • УНН

 • 16 просмотра

Цены на тепличные помидоры в Украине выросли на 23% за неделю, достигнув 30-50 грн/кг. Причиной является сокращение предложения и стабильный спрос, а также подорожание грунтовых помидоров.

В Украине стремительно дорожают тепличные помидоры: какова причина

С началом осени цены на тепличные помидоры в Украине выросли на 23% за последнюю неделю и сейчас колеблются в пределах 30–50 грн/кг. Аналитики объясняют подорожание сокращением предложения и одновременно стабильным спросом, пишет УНН со ссылкой на аналитиков East Fruit.

Подробности

Как отмечают производители, "рост цен в данном сегменте обусловлен прежде всего общим сокращением предложения продукции на рынке". При этом спрос на эти овощи, по их словам, остается достаточно стабильным, что также поддерживает цены.

Так, в настоящее время украинские производители согласны отгружать тепличные помидоры не дешевле 30-50 грн/кг ($0,73-1,21/кг), что в среднем на 23% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели, — говорится в отчете.

Представители тепличных хозяйств объясняют рост цен оживлением спроса на внутреннем рынке — все активнее томаты закупают местные розничные сети и оптовые компании. Дополнительно цены поддерживает и подорожание грунтовых помидоров, вызванное сезонными факторами 

- говорится в публикации.

Впрочем, как указывают аналитики, несмотря на подорожание, сегодня тепличный томат в Украине стоит в среднем на 25% дешевле, чем в начале сентября 2024 года.

Яблоки дешевеют, но остаются рекордно дорогими: новый урожай 2025 года обвалил цены на 12% за неделю

Алена Уткина

ЭкономикаАгроновости
Украина