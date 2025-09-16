Цены на подсолнечное масло в Европе и Украине резко выросли из-за засушливого лета - Bloomberg

Из-за того, что в Европе не ожидают высокого урожая подсолнечника и из-за засушливого лета, цены на подсолнечное масло резко растут. Эксперты прогнозируют, что производство масла в 2025–2026 годах будет ниже среднего показателя последних пяти лет. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Как информирует отдел мониторинга сельскохозяйственных ресурсов ЕС, "в значительной степени из-за засухи на юге, где выращивается большинство подсолнечника", урожайность в Украине может упасть ниже среднего.

Ведущим европейским производителем подсолнечного масла считается Франция, но и она ожидает сокращения производства на 15% по сравнению со средним показателем за пять лет. Об этом сообщили во французском министерстве сельского хозяйства.

В лучшем случае это будет плохой урожай, а в худшем – катастрофический (около 8,3 млн тонн – ред.) - отметил аналитик Винсент Браак.

Данные Commodity3 свидетельствуют, что цены во французских портах сейчас близки к самым высоким уровням с ноября 2022 года, а в Украине торги проходят вблизи пятимесячного максимума.

Рост цен отражает опасения относительно дефицита производства, ведь на Украину и ЕС вместе приходится около 40% мирового урожая подсолнечника, отмечает Министерство сельского хозяйства США.

Индекс ключевых продовольственных товаров ФАО показывает, что цены на растительное масло достигли самого высокого уровня с июля 2022 года, что усиливает давление на инфляцию продуктов, которая уже находится на двухлетнем максимуме.

Обычно мы бы сейчас видели покрытие на уровне 50%, 60% - говорит Кайл Голланд, старший рыночный репортер Expana.

Также он отметил, что сейчас закупки для покрытия спроса до декабря могут составлять лишь около 30%, и некоторые производители начинают изменять рецептуру продуктов, для уменьшения использования масла из подсолнечника.

UkrAgroConsult сообщает, что в Украине сбор урожая идет медленно, однако "с ростом темпов сбора урожая на севере и западе урожайность улучшается". Посевные площади расширяют, а значит, в Украине урожай в течение следующих лет может увеличиться.

В Европе сбор урожая продолжается активно, но ранние урожаи и содержание масла остаются низкими.

Хотя и возможны сюрпризы от более поздних урожаев - добавляет Винсент Браак.

