Цены на подсолнечное масло в Европе и Украине резко выросли из-за засушливого лета - Bloomberg

Киев • УНН

 • 18 просмотра

Цены на подсолнечное масло растут из-за ожидаемо низкого урожая в Европе и засушливого лета, что приводит к сокращению производства. Эксперты прогнозируют, что производство масла в 2025–2026 годах будет ниже среднего показателя последних пяти лет.

Цены на подсолнечное масло в Европе и Украине резко выросли из-за засушливого лета - Bloomberg

Из-за того, что в Европе не ожидают высокого урожая подсолнечника и из-за засушливого лета, цены на подсолнечное масло резко растут. Эксперты прогнозируют, что производство масла в 2025–2026 годах будет ниже среднего показателя последних пяти лет. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Как информирует отдел мониторинга сельскохозяйственных ресурсов ЕС, "в значительной степени из-за засухи на юге, где выращивается большинство подсолнечника", урожайность в Украине может упасть ниже среднего.

Ведущим европейским производителем подсолнечного масла считается Франция, но и она ожидает сокращения производства на 15% по сравнению со средним показателем за пять лет. Об этом сообщили во французском министерстве сельского хозяйства.

В лучшем случае это будет плохой урожай, а в худшем – катастрофический (около 8,3 млн тонн – ред.) 

- отметил аналитик Винсент Браак.

Данные Commodity3 свидетельствуют, что цены во французских портах сейчас близки к самым высоким уровням с ноября 2022 года, а в Украине торги проходят вблизи пятимесячного максимума. 

Инфляция в августе замедлилась до 13,2%: что происходит с ценами на одежду и продукты11.09.25, 20:00 • 3233 просмотра

Рост цен отражает опасения относительно дефицита производства, ведь на Украину и ЕС вместе приходится около 40% мирового урожая подсолнечника, отмечает Министерство сельского хозяйства США.

Индекс ключевых продовольственных товаров ФАО показывает, что цены на растительное масло достигли самого высокого уровня с июля 2022 года, что усиливает давление на инфляцию продуктов, которая уже находится на двухлетнем максимуме. 

Обычно мы бы сейчас видели покрытие на уровне 50%, 60%

- говорит Кайл Голланд, старший рыночный репортер Expana. 

Также он отметил, что сейчас закупки для покрытия спроса до декабря могут составлять лишь около 30%, и некоторые производители начинают изменять рецептуру продуктов, для уменьшения использования масла из подсолнечника.

UkrAgroConsult сообщает, что в Украине сбор урожая идет медленно, однако "с ростом темпов сбора урожая на севере и западе урожайность улучшается". Посевные площади расширяют, а значит, в Украине урожай в течение следующих лет может увеличиться. 

В Европе сбор урожая продолжается активно, но ранние урожаи и содержание масла остаются низкими. 

Хотя и возможны сюрпризы от более поздних урожаев

- добавляет Винсент Браак.

В Украине стремительно дорожают тепличные помидоры: какова причина08.09.25, 13:39 • 3933 просмотра

Степан Гафтко

ЭкономикаНовости Мира
Bloomberg L.P.
Франция
Украина