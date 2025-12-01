$42.270.07
Дело Тимура Миндича: суд избрал меру пресечения фигуранту
Эксклюзив
15:35 • 7816 просмотра
Переговоры Украина-США в Майами: чего ожидать дальше
14:52 • 10969 просмотра
Правительство одобрило ряд решений по энергоэффективности общин: что предусматривается
13:38 • 12999 просмотра
В двух областях рф произошли взрывы на железной дороге: уничтожены склады с ГСМ, повреждено железнодорожное полотноPhotoVideo
Эксклюзив
12:41 • 16450 просмотра
Банки изъяли более 1,2 млн монет номиналом 10 копеек - НБУ
1 декабря, 09:32 • 19079 просмотра
Переговоры Украины и США были конструктивными, но есть "непростые вещи, над которыми еще предстоит поработать": Зеленский определил следующие шаги
1 декабря, 09:14 • 20495 просмотра
Лидеры ЕС готовятся рассмотреть юридическое предложение по финансированию Украины для решения до саммита на фоне сопротивления Бельгии - Politico
Эксклюзив
1 декабря, 07:43 • 37184 просмотра
Кармическое Полнолуние, меняющее курс: астропрогноз 1-7 декабря
1 декабря, 07:28 • 19614 просмотра
Послевоенные границы доминировали в переговорах между США и Украиной, Зеленский хотел обсудить вопрос территорий с Трампом - Axios
1 декабря, 06:00 • 37110 просмотра
«УЗ-3000», бронирование работников, обновленные правила финансового мониторинга: чего ожидать украинцам с декабря
Дыра в озоновом слое над Антарктикой сократилась до минимума с 2019 года – ученые назвали это "обнадеживающим сигналом"

Киев • УНН

 • 24 просмотра

Озоновая дыра над Антарктикой в этом году стала самой маленькой за последние шесть лет, достигнув 21 млн кв. км. Это свидетельствует о восстановлении озонового слоя и эффективности запрета озоноразрушающих веществ.

Дыра в озоновом слое над Антарктикой сократилась до минимума с 2019 года – ученые назвали это "обнадеживающим сигналом"
Фото: AP

Озоновая дыра над Антарктикой в этом году стала самой маленькой и узкой за последние шесть лет, о чем сообщили в Службе мониторинга атмосферы Copernicus. Европейские ученые назвали это явление важным признаком восстановления озонового слоя и эффективности глобального запрета на озоноразрушающие вещества. Об этом пишет УНН.

Подробности

По данным Copernicus, максимальный размер дыры в сентябре достиг 21 млн кв. км – значительно меньше, чем 26 млн кв. км в прошлом году. К началу понедельника она полностью закрылась, что стало вторым подряд годом, когда разрыв в атмосфере был меньше и короче, чем в 2020–2023 годах.

Более раннее закрытие и относительно небольшой размер озоновой дыры в этом году являются обнадеживающим знаком 

– отметил директор Cams Лоренс Руй. 

По его словам, результаты свидетельствуют о "стабильном годовом прогрессе в восстановлении озонового слоя благодаря запрету озоноразрушающих веществ".

Степан Гафтко

Новости Мира
Антарктида
Европа