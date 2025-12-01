Дыра в озоновом слое над Антарктикой сократилась до минимума с 2019 года – ученые назвали это "обнадеживающим сигналом"
Озоновая дыра над Антарктикой в этом году стала самой маленькой за последние шесть лет, достигнув 21 млн кв. км. Это свидетельствует о восстановлении озонового слоя и эффективности запрета озоноразрушающих веществ.
Озоновая дыра над Антарктикой в этом году стала самой маленькой и узкой за последние шесть лет, о чем сообщили в Службе мониторинга атмосферы Copernicus. Европейские ученые назвали это явление важным признаком восстановления озонового слоя и эффективности глобального запрета на озоноразрушающие вещества. Об этом пишет УНН.
По данным Copernicus, максимальный размер дыры в сентябре достиг 21 млн кв. км – значительно меньше, чем 26 млн кв. км в прошлом году. К началу понедельника она полностью закрылась, что стало вторым подряд годом, когда разрыв в атмосфере был меньше и короче, чем в 2020–2023 годах.
Более раннее закрытие и относительно небольшой размер озоновой дыры в этом году являются обнадеживающим знаком
По его словам, результаты свидетельствуют о "стабильном годовом прогрессе в восстановлении озонового слоя благодаря запрету озоноразрушающих веществ".
