Дыра в озоновом слое над Антарктикой сократилась до минимума с 2019 года – ученые назвали это "обнадеживающим сигналом"

Озоновая дыра над Антарктикой в этом году стала самой маленькой и узкой за последние шесть лет, о чем сообщили в Службе мониторинга атмосферы Copernicus. Европейские ученые назвали это явление важным признаком восстановления озонового слоя и эффективности глобального запрета на озоноразрушающие вещества. Об этом пишет УНН.

По данным Copernicus, максимальный размер дыры в сентябре достиг 21 млн кв. км – значительно меньше, чем 26 млн кв. км в прошлом году. К началу понедельника она полностью закрылась, что стало вторым подряд годом, когда разрыв в атмосфере был меньше и короче, чем в 2020–2023 годах.

Более раннее закрытие и относительно небольшой размер озоновой дыры в этом году являются обнадеживающим знаком