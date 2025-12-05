Український криголам "Ноосфера" доставив на антарктичну станцію "Вернадський" українську та мексиканську експедиції
Київ • УНН
Криголам "Ноосфера" доставив чергову групу науковців та дослідників на українську арктичну станцію "Академік Вернадський". Також, вперше, разом з українцями на станцію доправили науковців із Мексики.
До української антарктичної станції "Академік Вернадський" прибув криголам "Ноосфера", який доставив сезонну українську експедицію та вперше в історії – команду мексиканських полярників для спільних наукових досліджень. Про це повідомляє Національний арктичний науковий центр, пише УНН.
Деталі
Судно "Ноосфера" здійснило п’ятиденний перехід від Пунта-Аренас у Чилі, успішно перетнувши протоку Дрейка. Як зазначив геофізик Юрій Отруба, шлях пройшов "як по ідеальному автобану: жодних перешкод – тільки швидкість і простір".
До складу українського сезонного загону увійшли біологи, геологи, океанографи та технічні фахівці для проведення невідкладних ремонтних робіт та налаштування нового обладнання.
Особливістю рейсу стала доставка Першої мексиканської антарктичної експедиції. Четверо мексиканських геологів спільно з українськими вченими відбиратимуть проби гірських порід як на суші, так і з дна Південного океану. Ці роботи необхідні для реконструкції палеокліматичних та палеобіогеографічних умов. Співпраця стала можливою завдяки Меморандуму, підписаному між НАНЦ та Мексиканським агентством антарктичних досліджень (AMEA) влітку цього року.
Під час подорожі "Ноосфера" також забезпечила важливі дослідження. Українські океанографи вперше запустили системи багатопроменевого ехолота для зчитування поверхні дна на глибинах до 12 км з високою роздільною здатністю, що, за словами вчених, є "очима для наших геологічних морських робіт".
П'ятий антарктичний сезон "Ноосфери" розпочався у середині жовтня, і судно вже встигло доставити вантажі до польської станції "Арцтовський". Наступними днями на "Вернадському" заплановано розвантаження судна та старт нових наукових напрямів.
