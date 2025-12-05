Український криголам "Ноосфера" доставив на антарктичну станцію "Вернадський" українську та мексиканську експедиції

$42.180.02
49.230.00
ukenru
11:17 • 12728 перегляди
Лавина трагедій: чому власники клініки Odrex не співпрацюють зі слідством?
08:37 • 14714 перегляди
МВФ назвав додаткові умови для нової програми з Україною на додачу до Бюджету-2026
Ексклюзив
5 грудня, 07:29 • 20924 перегляди
Інфаркт, згущення крові та діабет: чому енергетики небезпечні для підлітків
4 грудня, 20:25 • 34159 перегляди
Сили оборони уразили одне з найбільших хімічних підприємств рф - Генштаб
4 грудня, 19:56 • 43735 перегляди
Українська делегація сьогодні продовжить перемовини у США, завдання – отримати повну інформацію про те, що прозвучало в росії - Зеленський Video
4 грудня, 16:56 • 38031 перегляди
Чотири невідомих дрона рухалися по траєкторії польоту літака із Зеленським, коли він прямував до Ірландії - ЗМІ
Ексклюзив
4 грудня, 15:01 • 64369 перегляди
Відкликання медичної ліцензії Odrex ще не кінець: що має зробити МОЗ, аби зупинити “конвеєр трагедій”
4 грудня, 12:31 • 34561 перегляди
Лоукост-авіакомпанії планують повернення в Україну: FT дізналася, коли
Ексклюзив
4 грудня, 12:12 • 57435 перегляди
Догляд за шкірою взимку: поради дерматологині, які збережуть обличчя від сухості та подразнень
4 грудня, 12:01 • 24716 перегляди
ЗСУ стримують росіян у Покровську та Мирнограді, не даючи їм просунутися - Сирський
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+4°
3.4м/с
82%
756мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Звільнення Магамедрасулова з-під варти не означає виправдання: у чому звинувачують детектива НАБУ та що може бути далі5 грудня, 06:30 • 27431 перегляди
Трамп змінив архітекторів для бальної зали Білого дому5 грудня, 06:50 • 14448 перегляди
окупанти розстріляли українського полоненого у Свято-Покровському на Донбасі - DeepStatePhoto08:25 • 5094 перегляди
Шість областей перевели на аварійні відключення світла - Укренерго08:47 • 15327 перегляди
День Святого Миколая: традиції, звичаї та заборони11:30 • 10558 перегляди
Публікації
День Святого Миколая: традиції, звичаї та заборони11:30 • 10996 перегляди
Лавина трагедій: чому власники клініки Odrex не співпрацюють зі слідством?11:17 • 12728 перегляди
Звільнення Магамедрасулова з-під варти не означає виправдання: у чому звинувачують детектива НАБУ та що може бути далі5 грудня, 06:30 • 27895 перегляди
Відкликання медичної ліцензії Odrex ще не кінець: що має зробити МОЗ, аби зупинити “конвеєр трагедій”
Ексклюзив
4 грудня, 15:01 • 64370 перегляди
"Чорна п’ятниця" для Пишного та ICU: політолог про те, як відставка Єрмака зруйнувала їхній імунітет4 грудня, 12:21 • 48966 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Емманюель Макрон
Фрідріх Мерц
Урсула фон дер Ляєн
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Європа
Вашингтон
Реклама
УНН Lite
Netflix оголосив, що купує Warner Bros. та HBO12:40 • 2924 перегляди
Трамп змінив архітекторів для бальної зали Білого дому5 грудня, 06:50 • 14847 перегляди
Pantone назвав колір 2026 року: вперше обрано відтінок білогоVideo4 грудня, 14:10 • 22883 перегляди
Парубій, НАБУ, "лабубу" і не лише: Google назвав найпопулярніші запити українців у 2025 році4 грудня, 08:53 • 36815 перегляди
"Для миру": Гегсет заявив, що влаштував би з Трампом, Зеленським і путіним вечерю з "російською заправкою" у меню3 грудня, 09:06 • 36965 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Серіали
Дипломатка

Український криголам "Ноосфера" доставив на антарктичну станцію "Вернадський" українську та мексиканську експедиції

Київ • УНН

 • 106 перегляди

Криголам "Ноосфера" доставив чергову групу науковців та дослідників на українську арктичну станцію "Академік Вернадський". Також, вперше, разом з українцями на станцію доправили науковців із Мексики.

Український криголам "Ноосфера" доставив на антарктичну станцію "Вернадський" українську та мексиканську експедиції
Фото: Facebook НАНЦ

До української антарктичної станції "Академік Вернадський" прибув криголам "Ноосфера", який доставив сезонну українську експедицію та вперше в історії – команду мексиканських полярників для спільних наукових досліджень. Про це повідомляє Національний арктичний науковий центр, пише УНН.

Деталі

Судно "Ноосфера" здійснило п’ятиденний перехід від Пунта-Аренас у Чилі, успішно перетнувши протоку Дрейка. Як зазначив геофізик Юрій Отруба, шлях пройшов "як по ідеальному автобану: жодних перешкод – тільки швидкість і простір".

Діра в озоновому шарі над Антарктикою скоротилася до мінімуму з 2019 року – вчені назвали це "обнадійливим сигналом"01.12.25, 20:33 • 3397 переглядiв

До складу українського сезонного загону увійшли біологи, геологи, океанографи та технічні фахівці для проведення невідкладних ремонтних робіт та налаштування нового обладнання.

Фото: Facebook НАНЦ
Фото: Facebook НАНЦ

Особливістю рейсу стала доставка Першої мексиканської антарктичної експедиції. Четверо мексиканських геологів спільно з українськими вченими відбиратимуть проби гірських порід як на суші, так і з дна Південного океану. Ці роботи необхідні для реконструкції палеокліматичних та палеобіогеографічних умов. Співпраця стала можливою завдяки Меморандуму, підписаному між НАНЦ та Мексиканським агентством антарктичних досліджень (AMEA) влітку цього року.

Фото: Facebook НАНЦ
Фото: Facebook НАНЦ

Під час подорожі "Ноосфера" також забезпечила важливі дослідження. Українські океанографи вперше запустили системи багатопроменевого ехолота для зчитування поверхні дна на глибинах до 12 км з високою роздільною здатністю, що, за словами вчених, є "очима для наших геологічних морських робіт".

Фото: Facebook НАНЦ
Фото: Facebook НАНЦ

П'ятий антарктичний сезон "Ноосфери" розпочався у середині жовтня, і судно вже встигло доставити вантажі до польської станції "Арцтовський". Наступними днями на "Вернадському" заплановано розвантаження судна та старт нових наукових напрямів.

Перше пінгвіня народилося на станції "Академік Вернадський" раніше звичайного03.12.25, 00:46 • 2984 перегляди

Степан Гафтко

Новини Світу
Тварини
Техніка
Чилі
Мексика
Україна