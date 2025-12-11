Украинские ученые зафиксировали температурную аномалию в Антарктике

Украинские метеорологи со станции "Академик Вернадский" зафиксировали новую климатическую аномалию - температура воды в этом году ни разу не опустилась ниже точки замерзания. Об этом сообщает Национальный антарктический научный центр в Facebook, пишет УНН.

В этом году температура морской воды в районе нашей станции ни разу не опустилась ниже точки замерзания, то есть -1.8°С (напоминаем, что соленая вода замерзает при более низкой температуре, чем пресная) - говорится в сообщении.

Это произошло впервые за все время наблюдений за температурой морской воды, которые ведутся на "Вернадском" с 2002 года.

В 2024 и 2023 годах количество дней, когда температура опускалась ниже -1.8°С, было минимальным — 4 и 10 соответственно.

Вероятно, речь идет об очередном подтверждении потепления в нашем районе Антарктики. Ведь за последнее десятилетие количество таких дней лишь один раз превысило отметку в 40, тогда как за предыдущее десятилетие достигало даже 148 - пояснил глава отдела физики атмосферы и геокосмоса НАНЦ Денис Пишняк.

Влияние этой тенденции на природу наши полярники видят невооруженным глазом. Нынешней антарктической зимой (когда в Украине лето) вокруг Аргентинских островов, где расположен "Вернадский", не образовался устойчивый ледостав. Поэтому акватория почти весь год была открыта для выездов на лодках.

Дыра в озоновом слое над Антарктикой сократилась до минимума с 2019 года – ученые назвали это "обнадеживающим сигналом"

Похожая ситуация наблюдалась и в несколько предыдущих зим, хотя до начала 2020-х такого почти никогда не случалось.

Более того: еще с начала украинских антарктических экспедиций расстояние в 7 км между нашим островом Галиндез и побережьем Антарктиды зимой можно было преодолеть на лыжах, перейдя через замерзший пролив Пенола. Сейчас это невозможно. А в последний раз достаточную толщину льда для перехода Пенолы наши полярники фиксировали в 2019 году - говорят ученые.

Ранее устойчивый ледовый покров вокруг Галиндеза образовывался в результате смерзания дрейфующих обломков айсбергов, дрейфующего многолетнего и однолетнего льда, местного ледового покрова. Длительный мороз и холодная вода "цементировали" все это в пригодную для передвижения поверхность на всей видимой акватории.

В последние десятилетия устойчивый покров образовывался все реже и фрагментированнее, говорят ученые.

В этом же году новый лед был лишь местами между нашим и соседними островами, но на небольших участках и недолго. Хотя это не показательно для океана, ведь в узких проливах собирается опресненная вода, которая быстрее замерзает. Напоминаем, что морской лед является очень важной частью антарктической экосистемы. В частности, с ним тесно связана жизнь многих животных - добавили в научном центре.

Украинский ледокол "Ноосфера" доставил на антарктическую станцию "Вернадский" международные экспедиции