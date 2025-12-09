$42.070.01
2025 рік може стати другим або третім найспекотнішим в історії - учені ЄС

Київ • УНН

 • 220 перегляди

Служба моніторингу зміни клімату ЄС Copernicus повідомила, що 2025 рік, ймовірно, стане другим або третім найспекотнішим роком в історії спостережень. Цей рік також завершить перший трирічний період, коли середня глобальна температура перевищить 1,5 градуса Цельсія порівняно з доіндустріальним періодом.

2025 рік може стати другим або третім найспекотнішим в історії - учені ЄС

Цей рік, ймовірно, стане другим чи третім найспекотнішим роком в історії спостережень, і його може перевершити лише рекордно спекотний 2024 рік, повідомила у вівторок служба моніторингу зміни клімату ЄС Copernicus (C3S), пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Ця інформація є останніми даними C3S після кліматичного саміту COP30, що відбувся минулого місяця, на якому уряди не змогли домовитися про суттєві нові заходи щодо скорочення викидів парникових газів, що відображає напружену геополітичну обстановку, на тлі того, як США згортають свої зусилля, а деякі країни прагнуть послабити заходи CO2.

"Цього року, імовірно, також завершиться перший трирічний період, протягом якого середня глобальна температура перевищить 1,5 градуса Цельсія у порівнянні з доіндустріальним періодом 1850-1900 років, коли людство почало спалювати викопне паливо в промислових масштабах", пише видання.

"Ці віхи не абстрактні - вони відображають темпи зміни клімату, що прискорюються", - заявила Саманта Берджесс, стратегічний керівник з клімату в C3S.

Цього року екстремальні погодні явища продовжували обрушуватись на регіони по всьому світу. Минулого місяця тайфун "Калмегі" забрав життя понад 200 людей на Філіппінах. Іспанія постраждала від найсильніших лісових пожеж за останні три десятиліття через погодні умови, імовірність яких, на думку вчених, зросла через зміну клімату.

Минулий рік став найспекотнішим за всю історію спостережень на планеті.

Хоча природні погодні умови призводять до коливань температури рік у рік, учені зафіксували чітку тенденцію до підвищення глобальної температури з часом і підтвердили, що основною причиною цього потепління є викиди парникових газів від спалювання викопного палива.

Всесвітня метеорологічна організація заявила раніше цього року, що останні 10 років стали найтеплішими з початку ведення спостережень.

Глобальний поріг 1,5 градуса Цельсія - це межа потепління, якій країни зобов'язалися запобігти відповідно до Паризької угоди щодо клімату 2015 року, щоб уникнути найгірших наслідків потепління.

Технічно світ ще не досягнув цього цільового показника, який передбачає середню глобальну температуру в 1,5 градуса Цельсія протягом десятиліть. Однак цього року ООН заявила, що ціль в 1,5 градуса Цельсія більш нереальна, і закликала уряди швидше скорочувати викиди CO2, щоб не допустити перевищення цільового показника.

Зміни клімату "вийшли з-під контролю" - ООН07.07.23, 10:36 • 684268 переглядiв

Записи C3S ведуться з 1940 року та звіряються з даними про глобальну температуру, починаючи з 1850 року.

Юлія Шрамко

