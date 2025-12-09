2025 год может стать вторым или третьим самым жарким в истории - ученые ЕС

Этот год, вероятно, станет вторым или третьим самым жарким годом в истории наблюдений, и его может превзойти только рекордно жаркий 2024 год, сообщила во вторник служба мониторинга изменения климата ЕС Copernicus (C3S), пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Эта информация является последними данными C3S после климатического саммита COP30, состоявшегося в прошлом месяце, на котором правительства не смогли договориться о существенных новых мерах по сокращению выбросов парниковых газов, что отражает напряженную геополитическую обстановку, на фоне того, как США сворачивают свои усилия, а некоторые страны стремятся ослабить меры по CO2.

"В этом году, вероятно, также завершится первый трехлетний период, в течение которого средняя глобальная температура превысит 1,5 градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальным периодом 1850-1900 годов, когда человечество начало сжигать ископаемое топливо в промышленных масштабах", - пишет издание.

"Эти вехи не абстрактны - они отражают ускоряющиеся темпы изменения климата", - заявила Саманта Берджесс, стратегический руководитель по климату в C3S.

В этом году экстремальные погодные явления продолжали обрушиваться на регионы по всему миру. В прошлом месяце тайфун "Калмеги" унес жизни более 200 человек на Филиппинах. Испания пострадала от сильнейших лесных пожаров за последние три десятилетия из-за погодных условий, вероятность которых, по мнению ученых, возросла из-за изменения климата.

Прошлый год стал самым жарким за всю историю наблюдений на планете.

Хотя природные погодные условия приводят к колебаниям температуры из года в год, ученые зафиксировали четкую тенденцию к повышению глобальной температуры со временем и подтвердили, что основной причиной этого потепления являются выбросы парниковых газов от сжигания ископаемого топлива.

Всемирная метеорологическая организация заявила ранее в этом году, что последние 10 лет стали самыми теплыми с начала ведения наблюдений.

Глобальный порог 1,5 градуса Цельсия - это предел потепления, которому страны обязались предотвратить в соответствии с Парижским соглашением по климату 2015 года, чтобы избежать наихудших последствий потепления.

Технически мир еще не достиг этого целевого показателя, который предусматривает среднюю глобальную температуру в 1,5 градуса Цельсия в течение десятилетий. Однако в этом году ООН заявила, что цель в 1,5 градуса Цельсия более нереальна, и призвала правительства быстрее сокращать выбросы CO2, чтобы не допустить превышения целевого показателя.

Изменения климата "вышли из-под контроля" - ООН

Записи C3S ведутся с 1940 года и сверяются с данными о глобальной температуре, начиная с 1850 года.