Изменение ветра над Тихим океаном может спровоцировать рекордное потепление планеты в 2026 году – климатологи

В экваториальной части Тихого океана зафиксировано изменение направления теплых ветров, что может стать сигналом начала планетарного изменения погодных условий и повышает вероятность развития Эль-Ниньо в 2026 году. Это вызывает обеспокоенность у ученых, поскольку может привести к значительному потеплению планеты и побитию глобальных температурных рекордов. Об этом говорится в материале The Washington Post, пишет УНН.

Детали

По словам климатолога Дэниела Свейна, если разовьется значительное явление Эль-Ниньо, глобальная температура может быть значительно выше многолетнего среднего показателя в течение двух лет.

Обычно ветры дуют с востока на запад (пассаты), но сейчас наблюдается так называемый западный ветровой порыв – временное изменение направления ветра с запада на восток. Это изменение может спровоцировать переход от текущей фазы Ла-Нинья (холодные воды) к фазе Эль-Ниньо, что означает накопление теплых океанских вод в восточной и центральной частях Тихого океана. Эти теплые воды в конечном итоге транспортируются из тропиков, влияя на погоду во всем мире. Если этот ветровой порыв вызовет так называемые волны Кельвина, более теплая вода достигнет восточной части Тихого океана в начале 2026 года.

Согласно прогнозу ученых, нейтральные условия (без Ла-Нинья или Эль-Ниньо) могут развиться в начале следующего года, а вероятность Эль-Ниньо будет расти, достигнув более 40% следующим летом.

Справка

Эль-Ниньо – это теплая фаза природного климатического цикла, известного как Эль-Ниньо–Южное колебание (ENSO). Это важнейший источник годовой изменчивости климата на Земле.

Во время Эль-Ниньо происходит накопление более теплых, чем в среднем, океанических вод в восточной и центральной экваториальной частях Тихого океана. Это тепло, переносимое из тропиков к полюсам, глобально влияет на погодные условия, вызывая повышение температуры, изменения в осадках и сдвиг ветров струйных течений.

