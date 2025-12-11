$42.280.10
Эксклюзив
14:13 • 4408 просмотра
Насколько вырастут цены на хлеб в следующем году: прогноз представителя рынка
13:51 • 8922 просмотра
В ЕС утвердили новый подход к переговорам о вступлении Украины, несмотря на вето Венгрии: о чем идет речь
Эксклюзив
13:44 • 12847 просмотра
Атаки на фармлогистику: россия использует дефицит лекарств как способ давления на украинцевPhoto
12:12 • 11963 просмотра
Нацбанк сохранил учетную ставку на уровне 15,5% на фоне рисков для инфляции и валютного рынка
11:59 • 15514 просмотра
Украинцам обещают сокращение продолжительности отключений света уже на этих выходных
Эксклюзив
11:58 • 14484 просмотра
Нардепы о задаче Президента относительно возможности проведения выборов: работа ведется уже давно, но касается послевоенного периода
11:00 • 15443 просмотра
Канцлер Германии заявил о передаче США предложений по мирному плану для Украины
10:29 • 16289 просмотра
"Не можем гарантировать безопасность": Корниенко объяснил, почему выборы сейчас невозможны
Эксклюзив
11 декабря, 08:43 • 35610 просмотра
Отеки могут быть сигналом тела о серьезной болезни – врачи объяснили, когда нужно обратиться к специалисту
11 декабря, 07:59 • 21817 просмотра
Администрация Трампа предлагает план восстановления Украины и возвращения рф в мировую экономику, некоторые в Европе говорят "это как Ялта" - WSJ
Эксклюзивы
Изменение ветра над Тихим океаном может спровоцировать рекордное потепление планеты в 2026 году – климатологи

Киев • УНН

 • 6 просмотра

Изменение направления теплых ветров в экваториальной части Тихого океана может спровоцировать развитие Эль-Ниньо в 2026 году. Это может привести к значительному потеплению планеты и побитию глобальных температурных рекордов.

Изменение ветра над Тихим океаном может спровоцировать рекордное потепление планеты в 2026 году – климатологи

В экваториальной части Тихого океана зафиксировано изменение направления теплых ветров, что может стать сигналом начала планетарного изменения погодных условий и повышает вероятность развития Эль-Ниньо в 2026 году. Это вызывает обеспокоенность у ученых, поскольку может привести к значительному потеплению планеты и побитию глобальных температурных рекордов. Об этом говорится в материале The Washington Post, пишет УНН.

Детали

По словам климатолога Дэниела Свейна, если разовьется значительное явление Эль-Ниньо, глобальная температура может быть значительно выше многолетнего среднего показателя в течение двух лет.

Украинские ученые зафиксировали температурную аномалию в Антарктике11.12.25, 12:46 • 2386 просмотров

Обычно ветры дуют с востока на запад (пассаты), но сейчас наблюдается так называемый западный ветровой порыв – временное изменение направления ветра с запада на восток. Это изменение может спровоцировать переход от текущей фазы Ла-Нинья (холодные воды) к фазе Эль-Ниньо, что означает накопление теплых океанских вод в восточной и центральной частях Тихого океана. Эти теплые воды в конечном итоге транспортируются из тропиков, влияя на погоду во всем мире. Если этот ветровой порыв вызовет так называемые волны Кельвина, более теплая вода достигнет восточной части Тихого океана в начале 2026 года.

Согласно прогнозу ученых, нейтральные условия (без Ла-Нинья или Эль-Ниньо) могут развиться в начале следующего года, а вероятность Эль-Ниньо будет расти, достигнув более 40% следующим летом.

Справка

Эль-Ниньо – это теплая фаза природного климатического цикла, известного как Эль-Ниньо–Южное колебание (ENSO). Это важнейший источник годовой изменчивости климата на Земле.

Во время Эль-Ниньо происходит накопление более теплых, чем в среднем, океанических вод в восточной и центральной экваториальной частях Тихого океана. Это тепло, переносимое из тропиков к полюсам, глобально влияет на погодные условия, вызывая повышение температуры, изменения в осадках и сдвиг ветров струйных течений.

2025 год может стать вторым или третьим самым жарким в истории - ученые ЕС09.12.25, 15:49 • 2458 просмотров

Степан Гафтко

Новости МираПогода и окружающая среда
The Washington Post