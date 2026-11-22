США, Россия и Израиль выступили против введения юридически обязательных ограничений на автономное оружие, известное как «роботы-убийцы». Из-за позиции этих стран участники конференции ООН в Женеве не смогли договориться о строгих правилах использования вооружений, способных самостоятельно выбирать и поражать цели. Об этом сообщает Euronews, пишет УНН.

Детали

Инициативу по международному регулированию автономных боевых систем поддержали около 100 государств. Они призвали как можно скорее установить обязательные правила для оружия, которое может действовать практически без участия человека.

Однако страны, разрабатывающие подобные технологии, выступили против таких ограничений.

В результате участники согласились лишь продолжить дискуссии до 2028 года без гарантий принятия юридически обязательного документа.

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По данным Euronews, российская делегация также затягивала переговоры процедурными требованиями, в частности выступала против участия наблюдателей.

Правозащитники раскритиковали результаты конференции, предупредив, что развитие военных технологий может опередить международное регулирование.

Речь идет, в частности, о дронах с автоматическим захватом целей и других автономных боевых системах, применение которых создает риски для гражданского населения.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал государства предотвратить распространение такого оружия и подчеркнул необходимость защиты мирных жителей от последствий вооруженных конфликтов.

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