США, росія та Ізраїль заблокували обмеження "роботів-убивць" на конференції ООН
Київ • УНН
Близько 100 держав підтримали юридичні обмеження для автономної зброї, але домовитися не вдалося. Дискусії продовжать до 2028 року.
США, росія та Ізраїль виступили проти запровадження юридично обов'язкових обмежень на автономну зброю, відому як "роботи-убивці". Через позицію цих країн учасники конференції ООН у Женеві не змогли домовитися про жорсткі правила використання озброєнь, здатних самостійно обирати та уражати цілі. Про це повідомляє Euronews, пише УНН.
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Ініціативу щодо міжнародного регулювання автономних бойових систем підтримали близько 100 держав. Вони закликали якнайшвидше встановити обов'язкові правила для зброї, яка може діяти практично без участі людини.
Однак країни, що розробляють подібні технології, виступили проти таких обмежень.
У результаті учасники погодилися лише продовжити дискусії до 2028 року без гарантій ухвалення юридично обов'язкового документа.
В ООН попередили про небезпеку автономної зброї
За даними Euronews, російська делегація також затягувала переговори процедурними вимогами, зокрема виступала проти участі спостерігачів.
Правозахисники розкритикували результати конференції, попередивши, що розвиток військових технологій може випередити міжнародне регулювання.
Йдеться, зокрема, про дрони з автоматичним захопленням цілей та інші автономні бойові системи, застосування яких створює ризики для цивільного населення.
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш закликав держави запобігти поширенню такої зброї та наголосив на необхідності захисту мирних жителів від наслідків збройних конфліктів.
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