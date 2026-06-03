Генсек ООН предложил план сдерживания конфликта между Израилем и «Хезболлой» после завершения миротворческой миссии
Киев • УНН
Гутерриш представил три варианта мониторинга границы Израиля и Ливана после 31 декабря. План предусматривает поддержку ливанской армии и деэскалацию.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш представил Совету Безопасности три варианта поддержания мира на границе между Израилем и Ливаном после завершения мандата миротворческой миссии UNIFIL, которая прекратит работу 31 декабря. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.
Детали
Все предложенные варианты предусматривают продолжение военного мониторинга вдоль так называемой "Голубой линии" между Израилем и Ливаном, поддержку Ливанских вооруженных сил и усиление дипломатических усилий для прекращения боевых действий, которые продолжаются, несмотря на действующее перемирие.
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Гутерриш подчеркнул, что контроль за ситуацией на границе остается "первоочередно важным". По его словам, ООН должна сохранить присутствие в регионе для содействия деэскалации, диалогу и координации между сторонами конфликта. Военные наблюдатели будут работать во взаимодействии со специальным координатором ООН в Ливане.
Резолюция 2006 года до сих пор не выполнена
Генсек ООН отметил, что новые вспышки насилия между Израилем и "Хезболлой" подтверждают необходимость выполнения резолюции Совета Безопасности 2006 года, которая предусматривала разоружение группировки, вывод израильских войск и развертывание ливанской армии по всей территории страны. По словам Гутерриша, ни один из этих пунктов до сих пор не был реализован.
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