ООН предупреждает, что война в Украине может выйти из-под контроля

Киев • УНН

 • 3668 просмотра

Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал к прекращению огня из-за эскалации конфликта. За четыре месяца 2026 года в Украине погибло 815 мирных жителей.

Организация Объединенных Наций заявила об опасной эскалации войны в Украине после последних масштабных российских ударов и угроз новых атак. Об этом во время заседания Совета Безопасности ООН заявил генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш, сообщает официальный сайт ООН, пишет УНН.

Детали

Гутерриш подчеркнул, что последние атаки россии 23 и 24 мая, а также перспективы дальнейших ударов свидетельствуют о критическом моменте в развитии конфликта.

Текущий курс не является устойчивым. Эту траекторию необходимо изменить

– заявил он.

По словам генсека ООН, дальнейшее обострение боевых действий может привести к непредсказуемым последствиям.

Сейчас нужна деэскалация – немедленная и устойчивая. Сейчас нужно полное и безусловное прекращение огня

– сказал Гутерриш, добавив, что «спираль смерти должна остановиться».

В ООН также отметили, что за первые четыре месяца 2026 года количество жертв среди гражданского населения в Украине превысило показатели аналогичного периода прошлого года. По данным организации, с января по апрель погибли 815 мирных жителей, еще 4174 были ранены. С начала полномасштабного вторжения россии подтверждена гибель более 15 тысяч гражданских, среди которых почти 800 детей.

