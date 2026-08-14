США поддержали Японию на фоне визита путина на спорные острова
Киев • УНН
Посол США в Токио заявил о признании суверенитета Японии над Северными территориями после визита путина. Япония вызвала посла россии в связи с этим визитом.
Соединённые Штаты признают суверенитет Японии над островами, которые посетил глава кремля владимир путин, заявил в пятницу посол США в Токио Джордж Гласс, пишет УНН со ссылкой на AFP.
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"Соединённые Штаты остаются непоколебимыми в своей поддержке своего важнейшего союзника и в признании суверенитета Японии над Северными территориями", — заявил Джордж Гласс в X, используя японское название Курильских островов, которые путин впервые посетил в четверг.
"В то время как американо-японский альянс стремится развивать процветание в Индо-Тихоокеанском регионе, мы решительно выступаем против любых действий, подрывающих его мир и стабильность", — добавил Гласс.
Российско-японские отношения долгое время омрачались вопросом островов, захваченных Советским Союзом в 1945 году в конце Второй мировой войны, указывает издание.
Визит путина стал первым визитом главы кремля со времён дмитрия медведева в 2010 году.
"Северные территории являются неотъемлемой частью территории Японии — как исторически, так и с точки зрения международного права", — заявила премьер-министр Японии Санаэ Такаити.
Япония вызвала посла россии.
Посольство россии в Японии заявило, что посол сказал, что острова являются "неотъемлемой частью российской федерации", а поездка путина туда не является "вопросом для обсуждения с иностранными государствами".
Представитель Генерального секретаря Организации Объединённых Наций Антониу Гутерриша Ширин Ясин заявила, что "это двусторонний вопрос между государствами-членами".
Токио готовит ответ на визит путина на остров, который Япония считает своим14.08.26, 09:47 • 2648 просмотров