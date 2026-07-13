OpenAI, Meta и SpaceXAI начали конкурировать не только возможностями, но и стоимостью ИИ-моделей

Ведущие разработчики искусственного интеллекта OpenAI, Meta и SpaceXAI смещают акцент с расширения возможностей своих моделей на снижение стоимости их использования для клиентов. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

По данным издания, в течение прошлой недели все три компании представили новые модели искусственного интеллекта, главным преимуществом которых стала более высокая эффективность использования токенов, что позволяет существенно уменьшить расходы бизнеса.

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OpenAI заявила, что её новая модель GPT-5.6 способна выполнять больше задач, используя значительно меньше токенов. SpaceXAI утверждает, что Grok 4.5 вдвое эффективнее аналогичных моделей конкурентов, а глава Meta Марк Цукерберг подчеркнул, что компания сделала цены на Muse Spark 1.1 "очень привлекательными".

Bloomberg отмечает, что компании всё внимательнее контролируют расходы на использование ИИ. По словам генерального директора французского стартапа H Company Готье Клуа, некоторые предприятия после активного использования моделей OpenAI и Anthropic получали счета на миллионы долларов всего за один месяц.

Компании тратят намного больше, чем раньше. Когда они видят, что эти расходы выходят из-под контроля, они начинают задавать вопросы об эффективности