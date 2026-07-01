ООН предупреждает, что ИИ может усилить глобальное неравенство

В новом докладе Организации Объединенных Наций предупреждается, что развитие искусственного интеллекта может усилить глобальное неравенство, и предлагаются общие рамки для ответственного развития ИИ, на фоне того, как внедрение и инвестирование в эту технологию происходит неравномерно по всему миру, пишет УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

"Доступ к инструментам ИИ сам по себе не дает одинаковой пользы, – говорится в докладе. - Страны, которые полагаются на иностранные модели, облачную инфраструктуру и каналы передачи данных, могут получить доступ к ИИ, потеряв при этом практический контроль над его стандартами, гарантиями и соответствием местным условиям".

В масштабном анализе независимой международной научной группы по вопросам ИИ, созданной Генеральной Ассамблеей ООН в прошлом году как "первый глобальный научный орган по вопросам ИИ", подробно описаны риски и возможности ИИ – от трансформационных возможностей в сельском хозяйстве и образовании до катастрофических последствий, когда злоумышленники используют ИИ для совершения мошенничества и влияния на выборы.

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Предыдущий доклад также функционирует как инструментарий, предлагающий государствам-членам ООН начальные рекомендации относительно способов использования потенциала ИИ для роста в различных отраслях, одновременно минимизируя и устраняя угрозы. Предложения включают развитие локальной инфраструктуры искусственного интеллекта, такой как центры обработки данных, повышение грамотности в сфере искусственного интеллекта в школах и среди рабочей силы, инвестирование в разработчиков, создание институтов безопасности искусственного интеллекта, создание стратегий борьбы с дезинформацией и постоянное измерение поведения систем искусственного интеллекта после выпуска, "с реальными пользователями, реальными задачами и реальными средами".

Хотя более миллиарда людей сейчас используют искусственный интеллект еженедельно, доступ и типы использования сильно различаются по всему миру, "причем внедрение на глобальном юге значительно отстает от глобального севера", говорится в докладе. США и Китай доминируют в разработке ведущих моделей искусственного интеллекта, а также в инвестировании в вычислительную инфраструктуру, которая охватывает аппаратное обеспечение, память, сети и хранилище, необходимые для запуска мощных моделей искусственного интеллекта.

"Концентрация возможностей искусственного интеллекта в небольшом количестве фирм и стран может привести к авторитарному захвату и подрыву демократической подотчетности", говорится в докладе.

Группа советует странам, которые отстают в развитии искусственного интеллекта, рассмотреть возможность значительных инвестиций в вычислительную и информационную инфраструктуру. Они отмечают, что привлечение этих средств требует обеспечения надежного энергоснабжения и строительства центров обработки данных. Однако в докладе признаются экологические последствия от центров обработки данных, включая их большое потребление энергии и воды, а также потенциал выбросов парниковых газов.

Авторы также описывают проблемы в оценке безопасности и обеспечении надзора за все более мощными моделями искусственного интеллекта.

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"Большинству стран, включая многие развитые экономики, не хватает технической экспертизы для оценки наиболее способных "пограничных" моделей или для содержательного участия в их управлении", – пишут они.

Группа из 40 независимых научных экспертов со всего мира заявила, что этот доклад является "первым в своем роде". ООН, утверждают они, "является ведущим мировым форумом по трансграничным рискам такого масштаба" – и ее подход является "научным, а не политическим".

Различия в языках и доступе к Интернету усиливают цифровой разрыв.

"Искусственный интеллект оставляет позади большинство языков", – отмечается в докладе. Хотя инструменты генеративного ИИ хорошо работают на английском и других широко используемых языках, "большинство языков либо исключены, либо имеют гораздо более низкую производительность".

Эти различия могут иметь значительные последствия, особенно в контексте здравоохранения. В докладе приведен пример машинного перевода тигриньи, где оспа путается с сифилисом, гонорея – с диабетом, а фраза "вам дали внутривенные антибиотики" – с "вам дали внутривенные инсектициды".

"Эти неправильные переводы могут быть опасными для жизни", – отмечается в докладе.

В некоторых регионах не хватает стабильного доступа к Интернету, не говоря уже о внедрении моделей искусственного интеллекта. По данным Международного союза электросвязи, более 2 миллиардов людей – почти треть населения мира – полностью не имеют доступа к Интернету.

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