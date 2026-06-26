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Новая китайская модель ИИ вызвала беспокойство из-за риска хакерских атак

Киев • УНН

 • 2188 просмотра

Китайская компания Z.ai представила модель искусственного интеллекта GLM-5.2, которая, по мнению экспертов, может упростить хакерские атаки. Она имеет открытый код и стоит вдвое дешевле аналогов от OpenAI и Anthropic.

Новая китайская модель ИИ вызвала беспокойство из-за риска хакерских атак

Китайская компания Z.ai представила новую модель искусственного интеллекта GLM-5.2, которая вызвала беспокойство среди экспертов по кибербезопасности. Специалисты считают, что она может существенно упростить проведение хакерских атак, пишет УНН со ссылкой на Axios.

Детали

По оценкам компаний Graphistry и Semgrep, GLM-5.2 работает на уровне ведущих моделей OpenAI и Anthropic при поиске уязвимостей и анализе киберугроз. В то же время её использование стоит примерно вдвое дешевле.

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GLM-5.2 имеет открытый код, поэтому её можно запускать локально, изменять настройки безопасности и адаптировать под различные задачи. По словам экспертов, это значительно облегчает использование модели киберпреступниками. На русскоязычных форумах уже появились обсуждения способов обхода её защиты.

Почему это важно

В отличие от коммерческих сервисов, открытые модели практически не позволяют контролировать их использование. Это позволяет злоумышленникам создавать собственные инструменты для фишинговых атак, поиска уязвимостей и другой вредоносной деятельности без риска блокировки со стороны разработчика.

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Степан Гафтко

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