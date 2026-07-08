Администрация Трампа снимает ограничения на GPT 5.6 от OpenAI
Киев • УНН
OpenAI получила разрешение от администрации Трампа на публичный запуск модели GPT-5.6 Sol после дополнительного тестирования. Ранее правительство настаивало на поэтапном выпуске, но OpenAI выступала против такого подхода.
Администрация Трампа дала OpenAI зеленый свет на широкий запуск усовершенствованной модели GPT-5.6, со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, сообщило Axios, пишет УНН.
Детали
OpenAI поздно вечером во вторник объявила, что флагманская модель GPT-5.6 Sol, а также более низкие уровни Terra и Luna, будут публично запущены в этот четверг.
Правительство США и самые передовые в мире компании по искусственному интеллекту ведут переговоры о том, как люди получают доступ к мощным технологиям в каждом отдельном случае, в режиме реального времени.
Зеленый свет OpenAI для широкого выпуска GPT 5.6 появился после дополнительного тестирования и встреч между компанией и правительственными чиновниками.
Тестирование проводил Центр стандартов и инноваций искусственного интеллекта при Министерстве торговли США, а OpenAI направила технических экспертов, которые остались в Вашингтоне, для решения потенциальных вопросов, сообщил источник.
Администрация Трампа в прошлом месяце настаивала на том, чтобы OpenAI провела поэтапный выпуск GPT-5.6, ограничив первоначальный доступ только для организаций, одобренных правительством.
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OpenAI тогда заявила, что поэтапное развертывание не является ее желаемым способом выпуска новых моделей.
Компания также заявила, что фирмы, занимающиеся искусственным интеллектом, и правительство США работают до того, как будут окончательно определены более конкретные стандарты выпуска таких моделей, предусмотренные в последнем исполнительном указе президента Трампа об искусственном интеллекте.
Как OpenAI, так и Anthropic недавно были вынуждены ограничить выпуск своих самых мощных новых моделей.
В июне Министерство торговли США запретило иностранцам доступ к моделям Mythos и Fable от Anthropic, фактически вынудив их уйти с рынка.
Запрет на Fable был снят на прошлой неделе, а доступ клиентов был восстановлен через день.
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